Slováci sa vraj nemusia obávať, Fico im sľubuje pomoc: Cena elektriny je medzitým pod magickou hranicou

Trhové ceny zemného plynu sa výrazne znížili, ceny elektriny zostávajú viac menej na rovnakej úrovni. Ceny elektriny sa zastavili tesne pred hranicou 100 eur za megawatthodinu. Plyn je už hlboko pod úrovňou 40 eur za megawatthodinu. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 98 eur za megawatthodinu.

V strede uplynulého týždňa bola jej cena na úrovni 97 eur za megawatthodinu. Posledný decembrový týždeň minulého roka bola cena na úrovni 113 eur za megawatthodinu.Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 32 eur za megawatthodinu. V pondelok pred týždňom bola cena plynu na tej istej burze vo výške 36 eur za megawatthodinu.

Na pomoci sa pracuje

Pred vyše mesiacom bola dokonca cena plynu na úrovni 58 eur za megawatthodinu. Koncom septembra minulého roku sa pohybovali trhové ceny plynu okolo 35 eur za megawatthodinu.Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.

Na adresnej energopomoci sa pritom stále pracuje. Ako uviedol na nedeľňajšej tlačovej besede minister financií Ladislav Kamenický, pri adresnej energetickej pomoci je ministerstvo financií nápomocné ministerstvu hospodárstva. Adresná energopomoc je podľa ministra Kamenického už na svete.

„Mali sme veľké rokovanie, kde sme si to celé nastavili. Videl som adresnú energopomoc a považujem ju za primeranú. Samozrejme, musíme sa ešte rozhodnúť, koľko percent obyvateľstva by sa to malo týkať. Samozrejme do toho ešte má čo hovoriť vláda, predseda vlády a na konci dňa z toho vyjde nejaké číslo,“ konštatoval Kamenický.

„Považujem adresnú pomoc za potrebnú vzhľadom na to, že potrebujeme podpísať memorandum so Slovenskými elektrárňami, aby sme zastabilizovali cenu elektriny pre tých, ktorých sa to bude týkať,“ dodal. Predseda vlády Robert Fico zopakoval svoje známe, že Slovákov a Slovensky pri cenách energií nenechajú napospas osudu. „Urobíme všetko preto, aby domácnosti boli chránené pred nejakým veľkým dopadom cien elektriny a plynu,“ povedal premiér.