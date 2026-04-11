Slováci sa trápili nad úlohou z prijímačiek. Keď zistili riešenie, chytali sa za hlavu. Vyskúšate sa?

Byť rodičom je náročné. Obzvlášť keď čím sú vaše deti staršie, tým väčší problém vám môže robiť pomáhať im s domácimi úlohami. Navyše, niektoré nie sú zamerané len na matematické výpočty či vzorce, ale hrajú sa s logikou, a tak môžu naozaj potrápiť celú rodinu.
Jedna slovenská mamička zverejnila na sociálnej sieti úlohu z ukážkového testu svojho dieťaťa, ktoré sa snaží dostať na bilingválne štúdium. V rámci prijímačiek tak musí absolvovať test všeobecných študijných predpokladov, ktorých cieľ nie je zistiť, koľko učiva si daný žiak v škole zapamätal, ale overiť jeho logické myslenie.
Úlohy, ktoré potrápili mysle Slovákov
Mamička pýtala pomoc s prvými dvoma úlohami testu. V oboch šlo o utvorený systém alebo princíp, ktoré bolo nutné pochopiť predtým, než ste sa mohli dopracovať k správnemu riešeniu. Na prvý pohľad vás pritom mohli zmiasť čísla, keďže by ste si mohli pomyslieť, že je potrebné niečo rátať alebo používať kombinatoriku.
Posúďte sami:
Ako už z fotografie vyplýva, mamička sa snažila pochopiť oba koncepty vizuálne a hľadala súvislosti. Nakoniec si však aj tak nevedela poradiť a rozhodla sa požiadať o pomoc. V komentároch sa pritom rozohnila búrlivá diskusia a keď sa rodičia dopracovali k správnym odpovediam, chytali sa za hlavu, aké to bolo nakoniec primitívne. Ukázalo sa totiž, že si to všetci až príliš komplikovali rôznymi výpočtami.
