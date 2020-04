Slováci priniesli unikátny spôsob, ako môžete zarábať na filmoch a pritom nemusíte robiť vôbec nič

Business Art Production. To je názov novej, no za to veľmi ambicióznej produkčnej spoločnosti na Slovensku. Za krátky čas sa im podarilo natočiť dva filmy — ten prvý, strednometrážny, mal ísť do slovenských kín v marci tohto roku, no kvôli koronavírusu sa jeho premiéra odložila na neskôr. Druhý film je už celovečerný a je momentálne v štádiu postprodukcie a do kín či na streamovacie služby by sa mal dostať na prelome rokov 2020/2021.

„Veríme, že tento film vzbudí v Čechách a na Slovensku obrovskú mediálnu pozornosť, vďaka obsadeniu nielen hlavných postáv, ale aj menších úloh, kde máme tých úplne najznámejších hercov vo svojej kategórií,“ vyjadril sa zakladateľ projektu Peter Jancura. Na novom česko-slovenskom thrilleri The Show sa podieľali herci ako Martin Stránsky, Petra Bučková, Karolína Lipowská, Oliver Oswald, Lukáš Frlajs či Peter Batthyány.

Originálny námet

6 úplne odlišných ľudí sa prebúdza v klietkach v zatvorenom hangári. Ako sa tam dostali? Prečo? Čo sú skutočne zač a hlavne, kto je ten, kto ich uväznil? Komorný klaustrofobický thriller režiséra Dana Pánka prevedie divákov emocionálnym hurikánom a prinesie rad šokujúcich zvratov.

„Čo sa týka filmu, veríme, že to bude niečo, čo ešte slovenská a česká kinomatografia nepriniesla. Okrem naozaj kvalitného obsadenia prinášame originálny námet a scenár, ktorý je plný zvratov a nepredvídateľnosti. Scenár bez posledných strán dostalo viac ako 30 hercov a členov štábu a nikto nevedel, ako táto snímka skončí. Aj vďaka tomu veríme, že divák dostane film s unikátnym príbehom, pri ktorom sa ani minútu nebudú nudiť,“ dodáva Peter.

Podiel filmu môžete vlastniť aj vy

O tom, že film bude v našej krajine unikátom, svedčí aj fakt, že je rozdelený na 4 500 podielov. 2-tisíc podielov je určených pre štáb a ľudí, ktorí na filme pracujú, 2 500 podielov je určených pre verejnosť. „Cena jedného podielu je 20 eur a ktokoľvek môže získať ľubovoľný počet podielov na filme zo zostávajúceho množstva. Na základe zakúpeného podielu tak môžu na filme spolu s tvorcami profitovať aj ľudia, ktorí si podiel zakúpia,“ upresňuje Peter Jančura.

Svoj podiel na filme si môžete zakúpiť aj vy na stránke spoločnosti. Môžete tak podporiť slovenskú filmovú tvorbu a ak bude film úspešný, môžete na ňom v roku 2021 zarábať.