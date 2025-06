Slová, ktoré chytia za srdce. Mária Čírová o tom, ako priniesť lásku tam, kde doteraz nebola

V každodennom zhone často zabúdame na to najcennejšie. Na spoločné chvíle s tými, ktorých máme najradšej. Práve také momenty dokážu priniesť pokoj, blízkosť a pripomenúť, na čom v živote skutočne záleží.

Na svojom Instagrame napísala speváčka Mária Čírová, že práve takéto momenty sú tým, čo ju motivuje tvoriť svet, v akom chce žiť. Vo videu, ktoré zverejnila, zachytila nežný moment medzi otcom a synom pri spoločnom maľovaní – jednoduchá scéna, ktorá nesie silné posolstvo o význame rodinného zázemia, bezpečia a blízkosti.

Čírovej slová chytia za srdce

„Takéto chvíle tvoria svet, v akom chcem žiť,“ napísala Mária Čírová v sprievodnom texte k príspevku. Vo videu zároveň odovzdala silný odkaz, ktorý jej slová ešte viac umocnil a mnohých sa dotkol.

„Nie každý to zažil. Nie každý vie, aké je to mať láskavého otca alebo pokoj v rodine. Ale, ak sa ti zdá, že toto je „príliš krásne, aby to bola pravda“, tak ti len chcem povedať – je to pravda. A ak si takú lásku nedostal, môžeš ju dať ty. Môžeš ju vytvoriť, znovu priniesť alebo darovať ďalej – pokojne od nuly.“ Máriine slová nám pripomínajú, že aj keď si človek neodniesol z detstva ideálne základy, vždy má možnosť vytvoriť ich pre seba a svojich blízkych nanovo.

