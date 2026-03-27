Slávny obchod s kozmetikou mal použiť zákerné praktiky: Malé deti propagovali séra proti starnutiu

Ilustračná foto: Wpcpey, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Spoločnosti sú podozrivé z toho, že „prijali obzvlášť zákernú marketingovú stratégiu".

Talianske orgány na ochranu hospodárskej súťaže v piatok oznámili, že začali vyšetrovať poprednú svetovú skupinu LVMH, ktorá vyrába luxusný tovar, a jej dcérske spoločnosti Sephora a Benefit v súvislosti s propagáciou produktov starostlivosti o pleť maloletým osobám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vyšetrovanie bolo začaté pre obavy, že dôležité informácie – napríklad varovania a bezpečnostné upozornenia, že kozmetické výrobky nie sú určené pre maloletých a ani na nich neboli testované – mohli byť vynechané alebo prezentované zavádzajúcim spôsobom,“ uviedol vo svojom vyhlásení taliansky úrad pre dohľad nad hospodárskou súťažou (AGCM).

Chcú spolupracovať

Spoločnosti sú podozrivé z toho, že „prijali obzvlášť zákernú marketingovú stratégiu, do ktorej zapojili veľmi mladých mikroinfluencerov, ktorí podnecujú mladých ľudí k impulzívnemu nákupu kozmetiky, pričom ide o obzvlášť zraniteľnú skupinu“. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že medzi propagovanými produktmi sú predovšetkým pleťové masky, séra a krémy proti starnutiu.

V stanovisku zaslanom agentúre AFP spoločnosti uviedli, že budú „plne spolupracovať“ s orgánmi a prísne dodržiavať príslušné talianske predpisy. Aj keď predaj takýchto produktov neplnoletým zákazníkom nie je nezákonný, AGCM uviedol, že „časté a kombinované používanie širokej škály kozmetických výrobkov neplnoletými osobami bez náležitého uvedomenia si (rizík) môže byť škodlivé pre ich zdravie“.

Úrad pre dohľad tiež uviedol, že vo štvrtok boli vykonané razie v priestoroch spoločností Sephora a LVMH v Taliansku. Firmám hrozia vysoké pokuty.

