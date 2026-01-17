Skúsený právnik odhalil 5 bežných fráz, ktoré ľudia používajú, keď klamú. Možno ich hovoríte aj vy

Klaudia Oselská
Každý z nás klame 2- až 3-krát za deň.

Chceli by ste vedieť ľahko a rýchlo zistiť, či vám niekto klame? Podľa odborníka klamári zvyčajne používajú 5 bežných fráz, ktoré ich zaručene odhalia.

Skúsený právnik Dan Cogdell, ktorý sa špecializuje na trestné právo už viac ako štyri desaťročia, prezradil vo svojom videu na sociálnej sieti TikTok 5 bežných fráz, ktoré hovoria klamári, píše denník New York Post.

Klamára odhalíte vďaka 5 frázam

Prvou takouto frázou je: „Pokiaľ si dobre pamätám.“ Podľa odborníka, ak človek povie túto vetu, pravdepodobne len naťahuje čas a premýšľa nad vhodným klamstvom. Zároveň si touto frázou v podstate ospravedlňuje to, čo sa vám chystá povedať.

Rovnako naťahuje čas aj tým, že zopakuje každú otázku, ktorá mu bola položená. „Doslova si kupuje čas na to, aby vymyslel, čo vám odpovie,“ povedal právnik vo svojom videu.

Tretia fráza je podľa odborníka: „Úprimne povedané.“ Táto fráza totiž môže znamenať, že doteraz dotyčný nebol úprimný.

Všetci klameme

Klamstvo však môže naznačovať aj použitie slov ako nikdy či vždy, čo potvrdil aj právnik a komunikačný expert Jefferson Fisher, ako sme vám nedávno priblížili v našom článku.

Poslednou stratégiou je technika odklonu a vyhýbania sa. To znamená, že dotyčný vám na vašu otázku položí otázku, či nemáte na práci niečo lepšie, ako pýtať sa práve toto. Právnik na záver uviedol, že jeho tvrdenia sú len všeobecné pravidlá, kontext, vaša znalosť danej osoby a jeho rečové vzorce sú rovnako kľúčové.

Odborník zároveň dodal, že všetci klameme každý jeden deň, aj keď si to nechceme priznať, pretože už len odpoveď na otázku: „Ako sa máš?“, je podľa neho zvyčajne klamstvo.

