Skryť sa nestačí, treba zmiznúť: Americká armáda vyvíja plášte, ktoré majú vojakov spraviť neviditeľnými

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Americká armáda reaguje na modernú vojnu.

Moderné bojiská sa menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým a technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri prežití vojakov. Ako ukázali skúsenosti z vojny na Ukrajine, drony vybavené termálnymi senzormi dokážu odhaliť aj dobre ukrytých vojakov, čo výrazne zvyšuje riziko zásahu.

Informuje o tom portál Defense News, podľa ktorého americká námorná pechota hľadá riešenie, ako svojich príslušníkov lepšie ochrániť. Odpoveďou má byť nový typ maskovania, ktorý funguje naprieč viacerými spektrami.

Projekt s názvom Multispectral Camouflage Overgarment má zabezpečiť, aby bol vojak čo najmenej viditeľný nielen pre ľudské oko, ale aj pre infračervené senzory. Cieľom je znížiť takzvanú signatúru jednotlivca, teda všetky stopy, podľa ktorých ho môže nepriateľ identifikovať.

Plášť, ktorý vás skryje aj pred technológiou

Nový plášť má obmedziť detekciu vo vizuálnom spektre, ale aj v blízkom a krátkovlnnom infračervenom pásme. Zároveň potláča tepelnú stopu v strednovlnnom a dlhovlnnom infračervenom spektre, ktoré využívajú moderné termokamery. Práve tie sú dnes bežnou výbavou dronov aj pozemných jednotiek.

Foto: Profimedia

Americká armáda plánuje tieto plášte zaviesť vo väčšom počte v priebehu najbližších rokov. Do roku 2027 chce mať k dispozícii približne 13-tisíc kusov, pričom do roku 2030 by ich počet mal vzrásť na viac než 60-tisíc. Nepôjde o výstroj na každodenné nosenie, ale o vybavenie určené najmä pre výcvik a bojové nasadenie.

Prísne parametre, ktoré rozhodujú o živote

Požiadavky na účinnosť sú mimoriadne náročné. Plášť má zabrániť vizuálnemu odhaleniu zo zeme na vzdialenosť minimálne 600 metrov, pričom ideálnym cieľom je ešte výrazne kratšia vzdialenosť. V prípade senzorov umiestnených na dronoch sa počíta s účinnosťou minimálne na 1 000 metrov. Ešte vyššie nároky sa kladú na maskovanie v infračervenom spektre. Plášť by mal dokázať skryť vojaka pred senzormi na vzdialenosť niekoľkých kilometrov, čo predstavuje zásadný rozdiel oproti súčasným možnostiam maskovania.

Dôležitá je aj praktickosť. Plášť má byť jednodielny, dostatočne veľký na prekrytie celého tela vrátane výstroja a zároveň musí umožniť rýchle oblečenie aj vyzlečenie, ideálne do 15 sekúnd. Materiál má vydržať intenzívne používanie niekoľko mesiacov a zvládnuť desiatky praní bez straty funkčnosti. Zohľadňuje sa aj hmotnosť, aby výstroj zbytočne nezaťažovala vojakov pri pohybe v teréne.

Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

