Skontrolujte si schránku: Čaká vás tam dôležité upozornenie. Zistíte, či musíte niečo platiť

Finančná správa v týchto dňoch rozosiela takmer 7-tisíc upozornení občanom, ktorým počas minulého roka zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Informácie čerpá z údajov katastra nehnuteľností a adresátov listov upozorňuje na možné daňové povinnosti súvisiace s prevodom majetku.
Ak niekto nehnuteľnosť predal alebo inak previedol a dosiahol príjem, môže mu vzniknúť zákonná povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní za rok 2025. Samotný zánik vlastníctva ešte automaticky neznamená povinnosť platiť daň, rozhodujúce sú konkrétne okolnosti nadobudnutia a držby nehnuteľnosti, ako aj charakter príjmu.
Zákon má aj výnimky
Daňové priznanie je možné podať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, poštou alebo elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na portáli finančnej správy. Inštitúcia zároveň upozorňuje, že na svojom webe zverejňuje aj príklady vyplnenia daňového priznania, ktoré majú občanom pomôcť zorientovať sa v povinnostiach.
Zákon však pozná aj viaceré výnimky. Povinnosť podať daňové priznanie nevzniká napríklad v prípade, ak fyzická osoba vlastnila nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku viac ako päť rokov. Rovnako sa oslobodenie uplatňuje pri dedení v priamom rade, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom uplynulo viac ako päť rokov, pri darovaní nehnuteľnosti či po uplynutí viac ako piatich rokov od vyradenia majetku z obchodného majetku.
Finančná správa chce predchádzať situáciám, keď si daňovníci svoju povinnosť neuvedomia alebo ju podcenia. V prípade otázok je občanom k dispozícii call centrum v pracovných dňoch od ôsmej do šestnástej hodiny.
