Skontrolujte si schránku: Čaká vás tam dôležité upozornenie. Zistíte, či musíte niečo platiť

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Lucia Mužlová
SITA
Niektorým môžu vzniknúť daňové povinnosti.

Finančná správa v týchto dňoch rozosiela takmer 7-tisíc upozornení občanom, ktorým počas minulého roka zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Informácie čerpá z údajov katastra nehnuteľností a adresátov listov upozorňuje na možné daňové povinnosti súvisiace s prevodom majetku.

Ak niekto nehnuteľnosť predal alebo inak previedol a dosiahol príjem, môže mu vzniknúť zákonná povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní za rok 2025. Samotný zánik vlastníctva ešte automaticky neznamená povinnosť platiť daň, rozhodujúce sú konkrétne okolnosti nadobudnutia a držby nehnuteľnosti, ako aj charakter príjmu.

Zákon má aj výnimky

Daňové priznanie je možné podať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, poštou alebo elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na portáli finančnej správy. Inštitúcia zároveň upozorňuje, že na svojom webe zverejňuje aj príklady vyplnenia daňového priznania, ktoré majú občanom pomôcť zorientovať sa v povinnostiach.

Zákon však pozná aj viaceré výnimky. Povinnosť podať daňové priznanie nevzniká napríklad v prípade, ak fyzická osoba vlastnila nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku viac ako päť rokov. Rovnako sa oslobodenie uplatňuje pri dedení v priamom rade, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom uplynulo viac ako päť rokov, pri darovaní nehnuteľnosti či po uplynutí viac ako piatich rokov od vyradenia majetku z obchodného majetku.

Finančná správa chce predchádzať situáciám, keď si daňovníci svoju povinnosť neuvedomia alebo ju podcenia. V prípade otázok je občanom k dispozícii call centrum v pracovných dňoch od ôsmej do šestnástej hodiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac