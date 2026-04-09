Skontrolujte si, či ste v daňovom neurobili chybu: Možno ste o tom ani nevedeli, ešte je čas to napraviť

Podiel zaplatenej dane poukazuje daňovník podaním len jedného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého venuje časť zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii a zároveň aj rodičom. Ak podá viac samostatných vyhlásení, napríklad v jednom poukáže podiel zaplatenej dane pre rodiča a v druhom pre neziskovú organizáciu, má možnosť to napraviť do 30. apríla.
Upozornil na to vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč. „Finančná správa eviduje stovky prípadov, keď daňovníci poukázali podiel zaplatenej dane rodičom a neziskovým organizáciám na viacerých tlačivách. Odporúčame daňovníkom, ktorí už podali viacero vyhlásení, aby situáciu napravili podaním nového, správne vyplneného vyhlásenia, v ktorom uvedú všetkých, ktorým chcú poukázať časť svojej zaplatenej dane na jednom tlačive a vyznačia pole, že vyhlásenie podávajú z dôvodu opravy nesprávnych údajov uvedených v predchádzajúcom vyhlásení. Na podanie správneho vyhlásenia majú daňovníci čas do 30. apríla 2026,“ vysvetlil hovorca.
Problémom sú aj formuláre a chýbajúce prílohy
Upozornil aj na ďalšie časté chyby. Daňovníci napríklad často používajú neaktuálne formuláre, neprikladajú povinné potvrdenie o zaplatení dane alebo uvádzajú prijímateľov, ktorí sa nenachádzajú v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. Problémom bývajú aj nečitateľne vyplnené vyhlásenia, pri ktorých nie je možné jednoznačne identifikovať daňovníka alebo prijímateľa.
V prípade poukázania 3 % zo zaplatenej dane neziskovej organizácii je zároveň nevyhnutné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu minimálne 40 hodín.
Úrady radia skontrolovať údaje
„Finančná správa odporúča daňovníkom, aby si pred podaním vyhlásenia dôkladne skontrolovali správnosť údajov a splnenie všetkých podmienok. Len tak bude možné zabezpečiť, že vyčíslený podiel zo zaplatenej dane bude poukázaný tak vybranej neziskovej organizácii, ako aj rodičovi (rodičom),“ zdôraznil Kováč.
Pripomenul, že podiel zo zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2025 je možné poukázať v daňovom priznaní podanom do 31. marca 2026, prípadne v predĺženej lehote. Druhým prípadom je zamestnanec, ktorý podiel zo zaplatenej dane poukáže prostredníctvom samostatného vyhlásenia do 30. apríla 2026 spolu s povinnou prílohou potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa.
Ak sa daňovník rozhodne poukázať 2 % rodičovi, musí vo vyhlásení uviesť jeho identifikačné údaje. „Oprávneným rodičom je ten, ktorý je k 31. decembru 2025 poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidného výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Poukázaná suma je následne prevedená Sociálnej poisťovni, ktorá ju vyplatí rodičovi spolu s dôchodkom,“ doplnil hovorca.
