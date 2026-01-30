Školy na východe Maďarska dostali e-mailom bombovú hrozbu. Bola písaná v ukrajinskom jazyku

Sedem škôl a deväť verejných inštitúcií vo východomaďarskej Hajducko-bihárskej stolici dostalo e-mail s bombovou hrozbou v ukrajinskom jazyku. Podľa servera telex.hu to potvrdila polícia, ktorá vykonala potrebné opatrenia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta.
Nejde o prvý takýto prípad
Server pripomenul, že pred rokom čelili stovky škôl po celej krajine hrozbe bombovým útokom. Prípad je odvtedy predmetom vyšetrovania.
„Národný vyšetrovací úrad pohotovostnej polície vedie trestné konanie v súvislosti s bombovými hrozbami v školách v januári 2025, ale v záujme vyšetrovania nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) v reakcii na otázku tenyek.hu k výsledkom vyšetrovania.
