Školy na východe Maďarska dostali e-mailom bombovú hrozbu. Bola písaná v ukrajinskom jazyku

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Policajti prehľadali všetky dotknuté zariadenia, avšak nenašli žiadne výbušniny ani výbušné zariadenia.

Sedem škôl a deväť verejných inštitúcií vo východomaďarskej Hajducko-bihárskej stolici dostalo e-mail s bombovou hrozbou v ukrajinskom jazyku. Podľa servera telex.hu to potvrdila polícia, ktorá vykonala potrebné opatrenia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta.

Nejde o prvý takýto prípad

Server pripomenul, že pred rokom čelili stovky škôl po celej krajine hrozbe bombovým útokom. Prípad je odvtedy predmetom vyšetrovania.

„Národný vyšetrovací úrad pohotovostnej polície vedie trestné konanie v súvislosti s bombovými hrozbami v školách v januári 2025, ale v záujme vyšetrovania nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) v reakcii na otázku tenyek.hu k výsledkom vyšetrovania.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bombicovi to ani tentokrát nevyšlo: Špecializovaný trestný súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie

