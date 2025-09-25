V Podunajských Biskupiciach sa rozhodli pre významný krok. Základná škola Bieloruská, ktorú obyvatelia poznajú pod hovorovým názvom „Bielka“, oslavuje tento rok 50. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti miestne zastupiteľstvo schválilo, že dostane nový čestný názov, po novom sa má volať Základná škola 17. novembra. O zmene informoval na sociálnej sieti Roman Lamoš, starosta Podunajských Biskupíc. Podľa neho ide o symbolický krok, ktorý má pripomínať hodnoty slobody a demokracie. Návrh však ešte musí schváliť ministerstvo školstva.
Odkaz Nežnej revolúcie
Dátum 17. november je v slovenskej histórii silne zapísaný, pripomína udalosti roku 1989, keď Nežná revolúcia priniesla koniec komunistického režimu a návrat demokracie. Pre Podunajské Biskupice má tento názov znamenať, že aj vzdelávanie novej generácie sa bude niesť v duchu hodnôt slobody, občianskej odvahy a ľudskej dôstojnosti. „Verím, že naša Bielka sa tak dočká ďalšej významnej pocty,“ uviedol starosta Lamoš.
Paradoxná situácia: sviatok zostáva, voľný deň sa ruší
Premenovanie školy prichádza v čase, keď vláda pripravila legislatívu, podľa ktorej 17. november už nebude dňom pracovného pokoja. Koaličné strany Smer, Hlas a SNS sa dohodli, že hoci sviatok ostane štátom uznaný, ľudia budú musieť v tento deň chodiť do práce či školy.
Rozhodnutie má pomôcť konsolidovať verejné financie a nahradiť výpadky z pripravovaných daňových zmien. Návrh zákona včera definitívne schválili poslanci parlamentu.
Ľudia reagujú: vtipy, kritika aj nadšenie
Na sociálnej sieti, kde zmenu šírila satirická stránka Zomri, sa okamžite rozprúdila búrlivá debata. Objavili sa ironické poznámky, ako napríklad: „Alexandr Grigorievič Lukašenko práve opustil stránku Zomri a v panike aj Podunajské Biskupice.“
Ďalší diskutujúci si uťahoval: „Možno si na ministerstve školstva položia otázku, načo je dobré pomenovať školu po obyčajnom pracovnom dni…“ Nechýbali ani vážnejšie reakcie. „Bielorusko bolo spolupáchateľom ruskej agresie proti Ukrajine. Klobúk dole, vďaka za líderstvo a odvahu, že škola už nebude niesť tento názov,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ozývali sa aj bývalí žiaci školy: „Na Bielku som chodil a tak mám k nej citovú väzbu. Druhá najhoršia škola v kraji rieši názov, hoci má milión problémov,“ priznal jeden z nich. Medzi reakciami však prevažovali pozitívne.
Ľudia rozhodnutie vítali slovami: „Výborný nápad! Gratulujem a ďakujem, že sa v tejto krajine ešte všetci nezbláznili a vedia, kde je sever.“ Samotný starosta sa k téme vyjadril aj priamo v diskusii: „17. november je mimoriadne dôležitý míľnik našich dejín a zároveň aj bohatý zdroj inšpirácie pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Aj toto je cesta k udržaniu odkazu Novembra a hodnôt demokracie a humanizmu.“
Čo bude ďalej
Názov Základná škola 17. novembra zatiaľ nie je oficiálny. Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva musí potvrdiť ministerstvo školstva. Ak sa tak stane, Podunajské Biskupice budú mať školu, ktorá svojím menom pripomína Nežnú revolúciu, aj keď štát sa jej odkaz rozhodol oslabiť tým, že ju zbaví statusu voľného dňa.
