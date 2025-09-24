Poslanci schválili konsolidačný balík: Za hlasovalo 78 poslancov koalície, opozícia v sále nebola

Parlament po búrlivej diskusii schválil tretí konsolidačný balík, ktorý má priniesť dodatočné miliardy do štátneho rozpočtu a pomôcť stabilizovať verejné financie. Za návrh hlasovalo 78 poslancov vládnej koalície, opozícia sa snažila presadiť viacero pozmeňujúcich návrhov, no ani jeden z nich neprešiel.
Vláda tak dostala voľnú ruku pri presadení zmien, ktoré sa citeľne dotknú zamestnancov, živnostníkov aj zamestnávateľov. Balík obsahuje viacero opatrení, ktoré zvyšujú daňové a odvodové zaťaženie. Najdiskutovanejším krokom je zvýšenie zdravotných odvodov o jeden percentuálny bod, čo sa prejaví na nižších čistých príjmoch väčšiny zamestnancov a SZČO.
Živnostníkov zasiahne aj úprava výšky odvodov, ktorá im zvýši náklady na podnikanie. Zmeny sa dotknú aj lepšie zarábajúcich, keďže sa zvyšuje daň z príjmu pre vyššie príjmové pásma. Okrem daní sa vláda rozhodla siahnuť aj na dni pracovného pokoja. Hoci pôvodne sa uvažovalo o zrušení voľna na 6. januára, koalícia na poslednú chvíľu rozhodla, že v roku 2026 sa bude pracovať 15. septembra. Celkovo ide o tri sviatky, z toho dva sú zrušené len dočasne. Argumentom je potreba zvýšiť ekonomickú aktivitu a tým aj daňové príjmy.
Vláda hovorí o nevyhnutnom kroku
Do balíka sa napokon nedostalo zaradenie niektorých potravín do vyššej, 23-percentnej sadzby DPH, čo by priamo zasiahlo spotrebiteľov. Poslanci si zároveň zmrazili vlastné platy a kabinet dostal možnosť určovať výšku odvodov pre hazardné hry prostredníctvom nariadenia vlády, namiesto pevného ukotvenia v zákone.
Tretí konsolidačný balík nadväzuje na predchádzajúce dve vlny, ktorých cieľom bolo postupne znižovať deficit a stabilizovať verejné financie. Hoci vláda opatrenia obhajuje ako nevyhnutný krok na udržanie finančnej stability a dôvery investorov, opozícia a viacerí ekonómovia upozorňujú na negatívne dopady na domácnosti a podnikateľské prostredie. Kritici tvrdia, že vyššie odvody a dane môžu znížiť motiváciu pracovať či podnikať, a že krátkodobý efekt na rozpočet môže byť vykúpený dlhodobým spomalením ekonomiky.
Nahlásiť chybu v článku