Škoda siaha k 40 000 eurám: Hasiči zachraňovali dom, požiar spôsobila porucha fotovoltiky

Foto: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Petra Sušaninová
TASR
Hasiči bojovali s požiarom.

Porucha fotovoltiky je príčinou požiaru rodinného domu, ku ktorému došlo v nedeľu 18. januára popoludní v obci Veľký Ďur v Levickom okrese. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Požiar zasiahol vnútorné priestory objektu a rýchlo sa šíril cez strop až na strešnú konštrukciu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch preto likvidovali požiar a zároveň rozoberali konštrukciu strechy. „Po lokalizácii požiaru bol dom odvetraný pomocou pretlakovej ventilácie a následne postupne dohasený. Počas celého zásahu bola použitá termovízna kamera na vyhľadávanie skrytých ohnísk a na záverečnú kontrolu,“ uviedol HaZZ.

Majiteľovi domu vznikla následkom požiaru priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 40 000 eur. „Hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote približne 100 000 eur. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na fotovoltickom zariadení. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach a dobrovoľní hasiči z Kalnej nad Hronom,“ doplnil HaZZ.

