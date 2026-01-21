Skočili si do vlasov: Šéf Ryanairu núka Elonovi Muskovi „zľavu pre idiotov“. Ten zase hovorí o kúpe nízkonákladovky

Foto: SITA (AP) / TASR (Jaroslav Novák)

Petra Sušaninová
Dvaja miliardári sa pohádali.

Elon Musk a Michael O´Leary si skočili do vlasov a ľudia sa na tom veľmi dobre zabávajú. Musk si zavtipkoval, že Ryanair kúpi, O´Leary zas prišiel so „zľavou pre idiotov, špeciálne pre Muska. Čo ich tak rozhádalo?

Mal by Musk kúpiť Ryanair?

Ako informuje The Guardian, dvaja podnikatelia sa dostali do sporu minulý týždeň, keď bola O’Learymu položená otázka, či bude nasledovať Lufthansu a British Airways a nainštaluje Muskove satelitné internetové technológie Starlink do svojej flotily 650 lietadiel. O´Leary to odmietol so slovami, že by to malo za následok „2-percentné zvýšenie spotreby paliva“. To by znamenalo dodatočné náklady vo výške 200 až 250 miliónov dolárov k ročným nákladom na kerozín vo výške 5 miliárd dolárov.

Samozrejme, Muskova reakcia na seba nenechala dlho čakať a na svojej sociálnej sieti X napísal, že dané vyjadrenie je neinformované. Následne si muži začali vymieňať urážky a Musk sa rozhodol, že O´Leary by podľa neho mal dostať výpoveď. Na X sa svojich sledovateľov opýtal, či by mal Ryanair odkúpiť. Hodnota najväčšej európskej leteckej spoločnosti sa odhaduje na 30 miliárd dolárov. „Mám kúpiť Ryan Air a poveriť vedením niekoho, kto sa skutočne volá Ryan?“

Zľava pre idiotov

Reagovalo takmer 950 000 používateľov, pričom väčšina s nápadom súhlasila. Je otázne, koľko ľudí vie, že leteckú spoločnosť v roku 1984 spoluzakladal muž menom Tony Ryan. Spoločnosť na Muskove slová pohotovo reagovala otázkou, či potrebuje wifi. Narážala tak na výpadok, ktorý mala sieť X minulý týždeň naprieč USA.

Ryanar zašiel ešte ďalej a na Facebooku uverejnil oznámenie, v ktorom núka „zľavu pre idiotov“. Reaguje tak vraj na Muskov záchvat zlosti na X. V príspevku sa píše, že Musk nevie o riadení leteckej spoločnosti nič a možno si potrebuje dopriať prestávku.

Jednosmerná letenka za 16,99

Ryanair preto vraj spúšťa zľavovú akciu špeciálne „pre Elona Muska a ďalších idiotov používajúcich X“ s názvom „Grat Idiot seat sale“. Sľubuje jednosmernú letenku za 16,99 eura. K dispozícii je 100 000 voľných miest od februára do apríla.

Ľudia v komentároch vyjadrili nad danou situáciou pobavenie, ale aj údiv. Vraj nečakali, že rok 2026 začne práve takouto bizarnou hádkou medzi Muskom a O´Learym. Ďalší O´Learyho chvália, vraj aj zlá reklama je vraj reklama a touto podľa niektorých trafil klinec po hlavičke. Ďalší si myslia, že ak by Musk chcel, skutočne by mohol Ryanair kúpiť len tak z rozmaru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toaleta vedľa postele a 4-mesačný depozit: Čoskoro bratislavská realita, žartujú Slováci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac