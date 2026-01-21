Skočili si do vlasov: Šéf Ryanairu núka Elonovi Muskovi „zľavu pre idiotov“. Ten zase hovorí o kúpe nízkonákladovky

Elon Musk a Michael O´Leary si skočili do vlasov a ľudia sa na tom veľmi dobre zabávajú. Musk si zavtipkoval, že Ryanair kúpi, O´Leary zas prišiel so „zľavou pre idiotov, špeciálne pre Muska. Čo ich tak rozhádalo?
Mal by Musk kúpiť Ryanair?
Ako informuje The Guardian, dvaja podnikatelia sa dostali do sporu minulý týždeň, keď bola O’Learymu položená otázka, či bude nasledovať Lufthansu a British Airways a nainštaluje Muskove satelitné internetové technológie Starlink do svojej flotily 650 lietadiel. O´Leary to odmietol so slovami, že by to malo za následok „2-percentné zvýšenie spotreby paliva“. To by znamenalo dodatočné náklady vo výške 200 až 250 miliónov dolárov k ročným nákladom na kerozín vo výške 5 miliárd dolárov.
Samozrejme, Muskova reakcia na seba nenechala dlho čakať a na svojej sociálnej sieti X napísal, že dané vyjadrenie je neinformované. Následne si muži začali vymieňať urážky a Musk sa rozhodol, že O´Leary by podľa neho mal dostať výpoveď. Na X sa svojich sledovateľov opýtal, či by mal Ryanair odkúpiť. Hodnota najväčšej európskej leteckej spoločnosti sa odhaduje na 30 miliárd dolárov. „Mám kúpiť Ryan Air a poveriť vedením niekoho, kto sa skutočne volá Ryan?“
Zľava pre idiotov
Reagovalo takmer 950 000 používateľov, pričom väčšina s nápadom súhlasila. Je otázne, koľko ľudí vie, že leteckú spoločnosť v roku 1984 spoluzakladal muž menom Tony Ryan. Spoločnosť na Muskove slová pohotovo reagovala otázkou, či potrebuje wifi. Narážala tak na výpadok, ktorý mala sieť X minulý týždeň naprieč USA.
Ryanar zašiel ešte ďalej a na Facebooku uverejnil oznámenie, v ktorom núka „zľavu pre idiotov“. Reaguje tak vraj na Muskov záchvat zlosti na X. V príspevku sa píše, že Musk nevie o riadení leteckej spoločnosti nič a možno si potrebuje dopriať prestávku.
Jednosmerná letenka za 16,99
Ryanair preto vraj spúšťa zľavovú akciu špeciálne „pre Elona Muska a ďalších idiotov používajúcich X“ s názvom „Grat Idiot seat sale“. Sľubuje jednosmernú letenku za 16,99 eura. K dispozícii je 100 000 voľných miest od februára do apríla.
Ľudia v komentároch vyjadrili nad danou situáciou pobavenie, ale aj údiv. Vraj nečakali, že rok 2026 začne práve takouto bizarnou hádkou medzi Muskom a O´Learym. Ďalší O´Learyho chvália, vraj aj zlá reklama je vraj reklama a touto podľa niektorých trafil klinec po hlavičke. Ďalší si myslia, že ak by Musk chcel, skutočne by mohol Ryanair kúpiť len tak z rozmaru.
