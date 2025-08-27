Situácia s bývaním na Slovensku sa vymkla spod kontroly: Bratislava je drahšia ako Viedeň, nie sme však na tom najhoršie

Tri najväčšie slovenské mestá – Bratislava, Košice a Banská Bystrica patria podľa najnovšej edície publikácie Property Index medzi najmenej dostupné lokality v Európe, pokiaľ ide o kúpu nového bytu. Obyvatelia Košíc si musia na priemerný byt našetriť ekvivalent viac než 170 výplat, Bratislavčanom stačí 148 a v Banskej Bystrici je to vyše 12 hrubých ročných platov.
To podľa spoločnosti Deloitte radí Slovensko do spoločnosti krajín, kde je vlastné bývanie pre bežného obyvateľa mimoriadne ťažko dosiahnuteľné. Rebríčku nedostupnosti dominuje Amsterdam, kde na byt treba 15,4 ročných platov, nasledovaný Aténami a Prahou.
Patríme medzi najhorších
Slovenské mestá sa zaradili medzi sedmičku najhorších v celej Európe, čo ukazuje, že rast miezd nedokáže dobehnúť dynamiku cien nehnuteľností. „Slovensko a Česko opäť patria medzi krajiny s najhoršou možnosťou získať vlastné bývanie, pričom rozdiel medzi rastom miezd a infláciou cien nehnuteľností sa prehlbuje,“ upozorňuje Miroslav Linhart z Deloitte.
Ceny bytov na Slovensku sa podľa údajov vyšplhali na priemer 3 252 eur za meter štvorcový, čo je medziročný nárast o 4,7 %. Bratislava s cenou 3 909 eur za meter štvorcový ostáva najdrahším slovenským mestom, nasledujú Košice s 3 400 eurami a Banská Bystrica, kde meter štvorcový stojí takmer 3 000 eur.
Najvyššie ceny v Európe dosahuje Luxembursko, kde meter štvorcový novostavby stojí 8 760 eur, kým v Turecku, ktoré je na opačnom konci rebríčka, je to necelých 950 eur. Absolútnym lídrom je však Tel Aviv, kde sa ceny šplhajú takmer na 14-tisíc eur za meter štvorcový.
Napriek zvyšujúcim sa cenám záujem o byty v Bratislave neklesá. „Napriek rastúcim cenám sa minulý rok v Bratislave predalo vyše 1 600 nových bytov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2023. Na predaje mohlo mať vplyv aj plánované zvýšenie sadzby DPH na 23 % v roku 2025,“ vysvetľuje Dagmar Yoder z Deloitte Legal.
Spotrebitelia sa tak podľa nej snažili nakupovať skôr, než ceny ešte viac stúpnu. Pri pohľade na trh s nájomným je Bratislava s priemernou cenou 15,4 eura za meter štvorcový približne v strede európskeho rebríčka. Zaujímavosťou je, že nájomné v slovenskej metropole je vyššie než vo Viedni aj v Budapešti, no lacnejšie ako v Prahe či Varšave. Na opačnej strane spektra stojí Luxemburg s priemerným nájmom 43,4 eura za meter štvorcový, ktorý predstihol aj Paríž či Dublin.
