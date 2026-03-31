Šimkovičová odvolala ďalších ľudí bez udania dôvodu: Vo funkciách končia riaditeľky najväčších kultúrnych inštitúcií

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Lucia Mužlová
Noví riaditelia nastúpia už zajtra.

To, čo sa deje v kultúre od nástupu ministerky Martiny Šimkovičovej, je bezprecedentné. V posledných dňoch sa hovorilo najmä o Fonde na podporu umenia, ktorý zrušil zmluvy veľkým subjektom a neskôr informoval, že ich vlastne neruší, no preverí. Teraz tu máme ďalšie odvolávanie.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bez udania dôvodu odvolala dve ženy z postu riaditeliek, píše Denník N. V Štátnej vedeckej knižnici končí Darina Kožuchová, zo Slovenského technického múzea odchádza Zuzana Šullová. Nové vedenie by do najväčších košických kultúrnych inštitúcií malo zasadnúť už zajtra.

Na webe rezortu je informácia zverejnená, dôvod odvolania však chýba. Novým riaditeľom Štátnej vedeckej knižnice by mal byť Radoslav Maček, Slovenské technické múzeum by mal viesť Ján Pivovarník.

Protest už dnes

Platforma Otvorená kultúra! plánuje na dnešný deň Veľký kultúrny protest. Ako iniciatíva informovala na sociálnej sieti, protestná akcia sa koná 31. marca o 17:30. Začne sa na Námestí Slobody v Bratislave.

Na protest zvolávajú do Bratislavy členov a členky kultúrnej obce. Zároveň prosia aj verejnosť, aby sa k nim pridala. „Bubeníčky rozkladajte zostavy, folkloristi mažte pražce, kultúrne centrá, inštitúcie, festivaly chystajte svoje zástavy. Umelkyne a umelci, pracovníci v kultúre, mobilizujte sa. Pripravte transparenty, berte píšťalky, hudobné nástroje a svoje hlasy. Bude to krízová cesta so zastaveniami pred tými, ktorí sú za túto krízu zodpovední,” píšu na sociálnej sieti.

Nechceli, aby to krajina videla, spôsobili pravý opak: Riaditeľka STVR poslala umelcom otvorený list

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

