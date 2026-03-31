Šimkovičová odvolala ďalších ľudí bez udania dôvodu: Vo funkciách končia riaditeľky najväčších kultúrnych inštitúcií

To, čo sa deje v kultúre od nástupu ministerky Martiny Šimkovičovej, je bezprecedentné. V posledných dňoch sa hovorilo najmä o Fonde na podporu umenia, ktorý zrušil zmluvy veľkým subjektom a neskôr informoval, že ich vlastne neruší, no preverí. Teraz tu máme ďalšie odvolávanie.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bez udania dôvodu odvolala dve ženy z postu riaditeliek, píše Denník N. V Štátnej vedeckej knižnici končí Darina Kožuchová, zo Slovenského technického múzea odchádza Zuzana Šullová. Nové vedenie by do najväčších košických kultúrnych inštitúcií malo zasadnúť už zajtra.
Na webe rezortu je informácia zverejnená, dôvod odvolania však chýba. Novým riaditeľom Štátnej vedeckej knižnice by mal byť Radoslav Maček, Slovenské technické múzeum by mal viesť Ján Pivovarník.
Protest už dnes
Platforma Otvorená kultúra! plánuje na dnešný deň Veľký kultúrny protest. Ako iniciatíva informovala na sociálnej sieti, protestná akcia sa koná 31. marca o 17:30. Začne sa na Námestí Slobody v Bratislave.
Na protest zvolávajú do Bratislavy členov a členky kultúrnej obce. Zároveň prosia aj verejnosť, aby sa k nim pridala. „Bubeníčky rozkladajte zostavy, folkloristi mažte pražce, kultúrne centrá, inštitúcie, festivaly chystajte svoje zástavy. Umelkyne a umelci, pracovníci v kultúre, mobilizujte sa. Pripravte transparenty, berte píšťalky, hudobné nástroje a svoje hlasy. Bude to krízová cesta so zastaveniami pred tými, ktorí sú za túto krízu zodpovední,” píšu na sociálnej sieti.
