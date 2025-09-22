Šimečka zvoláva okrúhly stôl: Chce spoločný postup na 17. novembra. Zaznieť musí silný hlas za zmenu

Predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyzýva na jednotný postup opozície, občianskej spoločnosti a ďalších organizácií pri príprave protestu, ktorý sa plánuje na 17. november. Zdôraznil, že tento deň musí byť dôstojnou pripomienkou boja za slobodu a demokraciu, no zároveň aj spoločným odkazom proti vláde Roberta Fica.
Ako Šimečka uviedol vo svojom statuse na Facebooku, Progresívne Slovensko ako najsilnejšia opozičná strana zvoláva na piatok 26. septembra okrúhly stôl. Pozvaní sú politickí partneri, zástupcovia občianskej spoločnosti, odborov, firiem aj zamestnávateľov.
Opozičné strany by sa mali zjednotiť
Šimečka upozornil, že názory na formu protestu, vrátane alternatívy generálneho štrajku, sú rozdielne. Podľa neho si však Slovensko nemôže dovoliť trieštiť sily a posielať si odkazy cez médiá. „Musíme si spolu sadnúť, vymeniť si názory a nápady a dospieť ku spoločnému postupu,“ zdôraznil predseda Progresívneho Slovenska.
Šimečka dodal, že 17. november musí znieť jednotne a jasne. „Spoločne musíme povedať rázne nie ťahaniu Slovenska do Moskvy a ožobračovaniu, ktoré táto vláda pácha na našich občanoch,“ napísal.
