SaS ďalej živí myšlienku generálneho štrajku: Konať by sa mal 17. novembra, spustili aj web. KDH je proti

Strana SaS predstavila stránku dostrajku.sk, ktorá má slúžiť ako centrum komunikácie s občanmi a firmami. Podľa predsedu Branislava Gröhlinga sa na Slovensku začínajú ozývať stovky ľudí, živnostníkov, podnikateľov aj odborárov, ktorí majú záujem zapojiť sa do generálneho štrajku.
Gröhling tvrdí, že viacerí podnikatelia sú pripravení na hodinu zastaviť výrobu alebo zatvoriť svoje prevádzky. Podľa neho je potrebné otriasť vládou Roberta Fica a generálny štrajk by mal byť občianskym protestom, nie politickým alebo odborárskym.
Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.
Do štrajku sa chcú zapojiť autodopravcovia
SaS uviedla, že záujem o účasť prejavila aj Únia autodopravcov Slovenska. V najbližších týždňoch plánuje strana rokovať s odborármi aj firmami o tom, ako by mal štrajk vyzerať.
Gröhling spomenul, že podporu už vyjadrili Demokrati a o téme sa chce rozprávať aj Progresívne Slovensko. Naopak, KDH myšlienku generálneho štrajku odmietlo. Predseda hnutia Milan Majerský vyhlásil, že organizovanie štrajku nemajú v rukách politické strany, ale zamestnávatelia či odbory. Podľa jeho slov si KDH 17. novembra pripomenie na námestiach pád komunizmu a bude hovoriť k ľuďom z tribún, keďže v parlamente im podľa neho vládna koalícia zatvorila ústa.
KDH upozorňuje na riziká
Majerský tiež varoval, že generálny štrajk by mohol priniesť obrovské ekonomické škody. Podľa neho by v konečnom dôsledku ešte zhoršil stav verejných financií a najviac by naň doplatili rodiny, deti, seniori a živnostníci. „KDH vždy pristupuje k zodpovedným rozhodnutiam s rozvahou. Náš zápas proti nespravodlivej a bezcitnej konsolidácii vedieme politickými a hodnotovými nástrojmi, slušne, férovo, ale nekompromisne, povedal Majerský.
