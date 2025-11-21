Silné sneženie obmedzuje dopravu na cestách: Tu napadlo až desať centimetrov bielej prikrývky

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viaceré obmedzenia na slovenských cestách počas piatka. Horský priechod (HP) Vernár je uzatvorený pre vozidlá nad 7,5 tony a HP Príslop pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Cesta I/67 v úseku Dobšiná – Dobšinská ľadová jaskyňa je uzavretá pre dopravu nad 3,5 tony. V lokalite Jablonov upozorňujú cestári na zníženú dohľadnosť do 100 metrov z dôvodu silného sneženia.
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Donovaly, Vrchslatina, Besník, Oravská Lesná, Huty, Branisko, Vernár, Príslop, Dobšiná, Pusté Pole, Herlianske Sedlo, Makov, Podspády, Grajnár, Klenov a Štós majú povrch vozovky pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. HP Súľová má vrstvu čerstvého snehu do piatich centimetrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úsekoch diaľnice R3 Sedliacka Dubová – Široká, Tvrdošín – Nižná a Trstená – Tvrdošín sa na vozovke nachádza kašovitý sneh.
Tvorí sa snehová prikrývka
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších častiach Slovenska prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Miestami v okresoch Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Humenné, Námestovo a Svidník je sneh do hrúbky piatich centimetrov a na ceste II/547 Margecany – Spišské Vlachy do piatich až desiatich centimetrov.
SSC tiež pripomenula, že HP Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno – Fačkovské sedlo a HP Fačkov je zase uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Cesty II/549 v úseku Krásnohorské Podhradie – Úhorná a cesta III/3227 v úseku Hrabušická Píla – križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania.
