Šialená chyba banky: Klient takmer dostal brutálnu sumu 81 000 000 000 000, okamžite by z neho bol najbohatší muž na svete

Americká banka Citigroup chcela klientovi poslať 280 dolárov (približne 266 eur). Došlo však k „menšiemu“ preklepu, a to takmer viedlo k jednému z najkurióznejších omylov v histórii bankovníctva.

Transakcia vo výške 81 biliónov dolárov by z klienta okamžite urobila najbohatšiu osobu na svete. Chybu spočiatku prehliadli dvaja zamestnanci. Tretí ju odhalil v účtovných bilanciách a opravil 90 minút po jej zadaní.

Ako informuje The Guardian, banka následne transakciu stornovala a žiadne prostriedky z nej neodišli.

Klient by mohol 200-krát skúpiť aktíva Elona Muska

Podľa správy Financial Times, k chybe malo dôjsť vlani v apríli.

Klient, na ktorého účet by peniaze hypoteticky dorazili, by mohol okamžite odkúpiť celý americký akciový trh. Jeho hodnota dosahovala na konci roka 2024 približne 62 biliónov dolárov, čo znamená, že aj po gigantickej transakcii by klientovi zostalo dostatok prostriedkov na to, aby mnohonásobne prekonal majetok samotného Elona Muska.

Za 81 biliónov, ako píše Euro News, by mohol klient „200-krát skúpiť aktíva najbohatšieho muža sveta“.

Keďže však chyba bola taká extrémna, že prevod by pravdepodobne neprešiel kontrolným systémom žiadnej fungujúcej banky na svete, klient Muskovi spoluprácu navrhnúť nemohol.

Do dejín sa nedokončená transakcia banky Citigroup zapíše ako jeden z najväčších „fat finger“ omylov – označenie, ktoré sa v angličtine používa pre omyly spôsobené nesprávnym zadaním údajov do počítačového systému.

Hovorca Citigroup po incidente uviedol: „Hoci platba v takejto výške nemohla byť reálne uskutočnená, naše kontrolné mechanizmy okamžite odhalili chybu pri zadávaní údajov medzi dvoma účtami a transakciu sme zrušili.“

Nejde pritom o prvý omyl, ku ktorému došlo v súvislosti so Citigroup. V roku 2020 takto banka omylom odoslala 900 miliónov dolárov veriteľom kozmetickej spoločnosti Revlon. Po tomto incidente trvalo banke celé dva roky, kým získala späť časť peňazí. Incident viedol k odchodu Michaela Corbata, vtedajšieho výkonného riaditeľa spoločnosti.