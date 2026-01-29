Sex v manželstve už nebude povinný: Európska krajina robí historický krok a ruší manželskú povinnosť

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Polovica znásilnení sa odohráva vo vzťahoch, Francúzsko reaguje zákonom a ruší manželskú povinnosť.

Francúzske Národné zhromaždenie v stredu jednomyseľne schválilo návrh zákona, ktorého cieľom je ukončiť tzv. manželskú povinnosť. Ide o reakciu na iniciatívu organizácií na ochranu práv žien, podľa ktorých sa toto ustanovenie v manželstve používalo na obchádzanie súhlasu pri pohlavnom styku a pri znásilnení.

TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP, ktorá dodala, že polovica všetkých znásilnení dospelých sa odohráva v rámci manželských či partnerských párov. Cieľom zákona je preto aj „zvýšiť medzi manželmi povedomie o problematike sexuálneho násilia vo vzťahu,“ doplnil denník Le Parisien.

Povinnosť sexu v zákone neexistuje

Návrh zákona získal podporu viac ako 120 poslancov – s výnimkou klubu krajne pravicového Národného združenia (RN), o ktorých podporu však predkladatelia ani nemali záujem. V občianskom zákonníku sa teraz legislatívnou zmenou upravuje, že spoločné bývanie nevytvára pre manželov žiadnu povinnosť mať medzi sebou sexuálne vzťahy. Ich absencia alebo odmietnutie zase nemôže byť dôvodom pre rozvod.

Ilustračná foto: Unsplash

Zákon teraz poputuje do hornej komory parlamentu – Senátu. Francúzsky občiansky zákonník uvádza štyri povinnosti vyplývajúce z manželstva: vernosť, materiálnu podporu, pomoc a spoločné bývanie. Povinnosť mať s partnerom pohlavný styk sa v ňom nespomína.

Definícia znásilnenia sa vo Francúzsku sprísnila už vlani

Staršie súdne rozhodnutia však niekedy vykladali spoločné bývanie ako povinnosť „zdieľať lôžko“, čo v praxi umožňovalo pretrvávanie predstavy o manželskej povinnosti. AFP pripomenula, že v roku 2019 súd vo Francúzsku vyhovel mužovi, ktorý sa chcel rozviesť, lebo jeho manželka s ním nechcela mať pohlavný styk.

Vlani Európsky súd pre ľudské práva v tejto veci rozhodol v prospech mužovej bývalej manželky, pričom uviedol, že žena, ktorá odmieta sex so svojím manželom, by v prípade rozvodu nemala byť súdmi považovaná za „vinnú“. Francúzsko minulý rok schválilo aj návrh zákona, ktorý definuje znásilnenie ako akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu účastníka. Pripojilo sa tak k ďalším európskym krajinám, ako sú Holandsko, Španielsko a Švédsko.

