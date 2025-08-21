Severná Kórea provokuje Čínu: Kim Čong-un postavil tajnú raketovú základňu len zopár kilometrov od hranice

Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Na základni sa pravdepodobne nachádza šesť až deväť medzikontinentálnych balistických rakiet.

Severná Kórea vybudovala približne 27 kilometrov od hranice s Čínou tajnú raketovú základňu, na ktorej by mohli byť umiestnené jej najnovšie balistické rakety dlhého doletu. Vo svojej správe zverejnenej v stredu to uviedol think-tank Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) so sídlom vo Washingtone.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Na základni Sinpung-dong v provincii Severný Pchjongan sa pravdepodobne nachádza šesť až deväť medzikontinentálnych balistických rakiet schopných niesť jadrové hlavice spolu s odpaľovacími zariadeniami. Podľa CSIS tieto zbrane „predstavujú potenciálnu jadrovú hrozbu pre východnú Áziu a kontinentálne Spojené štáty“.

V prevádzke od roku 2014

Podľa televízie CNN je základňa v prevádzke už od roku 2014. V častiach jej areálu boli zámerne vysadené stromy a kríky, čo sťažuje odhalenie základne na satelitných snímkach. Čiastočne je viditeľná iba v zime, keď je vegetácia redšia. CSIS konštatuje, že existenciu základne Sinpung-dong sa jej prvýkrát podarilo potvrdiť z otvorených zdrojov. Je jednou z približne 15 – 20 vojenských objektov, ktorých existenciu Severná Kórea nikdy nedeklarovala.

Ilustračná foto: SITA/AP

Od neúspešného americko-severokórejského samitu v roku 2019 Severná Kórea zintenzívnila práce na svojom jadrovom programe. Vodca Kim Čong-un nedávno vyzval na „rýchle rozšírenie“ jadrového arzenálu na území KĽDR.

Po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu došlo k ďalšiemu zblíženiu Pchjongjangu a Moskvy. Podľa juhokórejskej tajnej služby vyslala KĽDR v roku 2024 do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí sa priamo zapojili do bojov predovšetkým v Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinskí vojaci.

Podľa Washingtonu existujú dôkazy o tom, že Rusko za to zintenzívnilo podporu Severnej Kórey, okrem iného v oblasti pokročilých vesmírnych a satelitných technológií.

