Šetrenie po slovensky: Ľudia konsolidujú, štát medzitým výrazne zvyšuje výdavky. Deficit medziročne narástol

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,24 miliardy eur.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra hotovostný schodok vo výške 4,67 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 1,27 miliardy eur alebo 37,3 %. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,24 miliardy eur (+6,6 %) a dosiahli 20,05 miliardy eur. Výdavky medziročne tiež vzrástli, a to o 2,51 miliardy eur (+11,3 %) na 24,72 miliardy eur.

Ľudia zaplatili výrazne viac daní

„Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,82 miliardy eur (+12,2 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 625,3 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 231,6 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 58,1 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 11,8 milióna eur,“ priblížil rezort financií.

Pozitívny vývoj bol aj pri dani z príjmov fyzických osôb v sume 494,4 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach medziročne vzrástol o 103,8 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal nárast o 39,6 milióna eur. „Daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 251,8 milióna eur,“ vyčíslilo ministerstvo.

Ilustračná foto: Pexels

Negatívny vývoj bol v októbri podľa MF zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde došlo k medziročnému poklesu o 1,16 miliardy eur (-45,5 %). Príjmy v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahli 626,4 milióna eur. V rovnakom období minulého roka tieto príjmy neboli realizované.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 666,2 milióna eur (-30,5 %). Pri výdavkoch štátu súvisiacich s čerpaním z Plánu obnovy a odolnosti došlo naopak k nárastu o 1,02 miliardy eur (+270,2 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala nárast o 120,7 milióna eur (+18,1 %).

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu v októbri medziročne vzrástli o 299,2 milióna eur (+26 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal naopak medziročný pokles o 300 miliónov eur (-17,1 %).

