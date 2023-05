Sestra zmiznutej Madeleine McCann sa prvýkrát objavila na verejnosti a prehovorila. Jej vzhľad porovnávajú s Maddie

Meno Madeleine McCann sa v poslednom období spájalo predovšetkým s mladou Poľkou Juliou, ktorá tvrdila, že by mohla byť Madeleine. Testy DNA však ukázali niečo iné. Od únosu malého dievčatka prešlo už 16 rokov. A ako uvádza The Mirror, pri tejto príležitosti prvýkrát verejne prehovorila jej mladšia sestra Amelie.

Madeleine by o niekoľko dní mohla osláviť so svojou rodinou 20. narodeniny. Nebyť osudného dňa, kedy v roku 2007 zmizla z dovolenkového apartmánu. Dodnes zostáva o jej prípade viac otázok ako odpovedí. Za tie roky sa objavilo množstvo teórií o tom, čo sa mohlo stať. Niektoré dokonca obviňovali aj rodičov dievčatka Kate a Gerryho z toho, že stáli za únosom vlastnej dcéry. A potom je tu Nemec Christian Brueckner, ktorý aktuálne patrí medzi horúcich podozrivých. Definitívny verdikt však musí vyniesť súd.

Objavila sa prvýkrát na verejnosti

Rodičia Madeleine sa počas vysoko medializovanej kauzy poľského dievčaťa držali v úzadí. Jej sestra, ktorá mala v čase zmiznutia Maddie 2 roky, teraz verejne prehovorila. Mirror spomína, že 18-ročnú Amelie kamera zachytila prvýkrát od detských čias. Zahraničné médiá upozorňujú aj na možnú podobnosť toho, ako by Maddie mohla vyzerať dnes.

Na pripomienku tohto trpkého výročia sa konalo neformálne zhromaždenie, kde zapálila za sestru sviečku a povedala pár slov.

„Je pekné, že sme tu všetci spolu, no je to smutná príležitosť,“ uviedla Amelie zúčastneným. Rodičia Kate a Gerry boli zachytený na fotografiách tiež, no k davu sa neprihovorili.

Život a únos Madeleine McCann

Maddie sa narodila 12. mája 2003 v anglickom Leicestri. Vychovávali ju rodičia Kate a Gary McCann spoločne s dvoma súrodencami, dvojčatami. Sú povolaním lekári a Maddie teda pochádzala z dobre situovanej rodiny a mohla mať svetlé vyhliadky do budúcnosti. Všetko to zmenila zdanlivo úplne normálna dovolenka, ktorá sa premenila na dodnes pretrvávajúce peklo.

Rodina McCann aj s malou Maddie vyrazila v roku 2007 na dovolenku. Spoločnosť im robili rodinní priatelia aj so svojimi deťmi, takže vyrazili vo väčšej skupine. Ich cieľovou stanicou sa stalo Portugalsko, konkrétne oblasť Algarve, kde si prenajali spoločný apartmán. Algarve je turisticky vyhľadávanou časťou predovšetkým kvôli svojim plážam. Nachádza sa na úplnom juhu krajiny a možno ho poznáte aj vďaka hlavnému mestu Faro, ktoré je známou destináciou. Chceli tu stráviť teplý týždeň počas jarných prázdnin.

McCannovci sa ubytovali v apartmáne 5A na prízemí, ich priatelia dostali apartmány vedľa a na poschodí. Večer 3. mája nič nenasvedčovalo tomu, že by sa niečo hrôzostrašné malo odohrať. Bol to predposledný deň dovolenky, ktorý skupina trávila v detskom kútiku, pri bazéne alebo športovými aktivitami.

Večer sa rozhodli stráviť v reštaurácii, kam vyrazili o 20:30. Deti nechali spať v apartmánoch. Boli však mimoriadne ostražití a situáciu nechceli podceniť. Dohodli sa, že každú pol hodinu ich pôjde niekto z nich skontrolovať. Striedali sa pri tom. Okrem toho si nechali zarezervovať stôl, z ktorého mali výhľad priamo na apartmán, takže v žiadnom prípade nemožno hovoriť o tom, že by im na deťoch nezáležalo.

Po polhodine prišla na kontrolu detí do apartmánu, zhodou okolností, Kate, mama Maddie. Keď otvorila dvere izby a v posteli dcéru nevidela, vydesila sa. Ešte viac v momente, keď zbadala, že okno do miestnosti je otvorené. Okamžite tušila, že sa stalo niečo hrozné. Vrátila sa ku skupine priateľov, a hneď im povedala, čo sa stalo.

Zavolali políciu, v tej chvíli však ešte netušili, že pôjde o prípad, ktorý sa bude vliecť celých 15 rokov a stále nebude uzavretý. Tak začalo pátranie po nezvestnom dievčatku. Hľadala ju rodina, priatelia, polícia, aj obyvatelia prímorskej civilnej farnosti Praia da Luz, kde sa únos odohral. A neprestávali celé dni a týždne. Vyzeralo to však tak, že po malom dievčatku sa zľahla zem. Viac o samotnom únose Maddie McCan sa dočítate v našom staršom článku.

Za hlavného podozrivého v tomto prípade sa považuje Nemec Christian Bruckner, obvinený z viacerých sexuálnych trestných činov v Portugalsku, ktoré sa odohrali v období od 28. decembra 2000 do 11. júna 2017.