Odsúdili ju na trest smrti: Žena ukrývala 4 miliardy dolárov v pivnici, takto roky okrádala banku

Nedávno sme vás informovali o pražskom pirátovi Viktorovi Koženom. Napriek tomu, že obral ľudí o neuveriteľné peniaze, užíva si na slobode. Táto podvodníčka z Vietnamu ale toľko šťastia nemala. Ľudí obrala o miliardy. Súd rozhodol, že si zaslúži zomrieť.

Začínala predajom kozmetiky

Ako informuje The Sun, Truong My Lan je 67-ročná vietnamská miliardárka a realitná magnátka. Svoju kariéru začínala predajom kozmetiky v stánku po boku svojej matky. Po ekonomickej reforme v roku 1986 sa ale začala živiť investovaním do nehnuteľností. V 90. rokoch už vlastnila rozsiahle portfólio hotelov, kancelárskych budov, obchodných centier či reštaurácií a stala sa mimoriadne úspešnou developerkou.

Do roku 2011 sa z nej stala známa podnikateľka a verejná osobnosť. Aj vďaka tomu sa jej podarilo napríklad koordinovať a zabezpečiť spojenie troch menších bánk, ktoré sa trápili s finančnými problémami, pod záštitu hočiminskej (saigonskej) komerčnej banky. V konečnom dôsledku tak Lan podľa AP nepriamo vlastnila viac ako 90 % banky. Vo Vietname je pritom nezákonné vlastniť viac ako 5 % akcií banky.

Medzi rokmi 2012 až 2022 sa tak nezákonne obohacovala, a to aj prostredníctvom tisícok fiktívnych firiem a úplatkov. Nezákonným ovládaním banky umožnila až 2 500 pôžičiek, ktoré zapríčinili straty do výšky 27 miliárd dolárov. Časť peňazí si napokon vždy našla cestu späť k nej, pričom stopy po sebe zahladzovala práve úplatkami.

Peniaze mala schovávať v pivnici

Podľa TIME podnikateľka čelí aj obvineniam z toho, že si v priebehu rokov vybrala z banky hotovosť v hodnote 4 miliárd dolárov, pričom peniaze mala skladovať u seba v pivnici. Lan tak údajne banku využívala ako svoju osobnú pokladnicu. Zaujímavé je, že podľa Reuters ani poprední medzinárodní audítori po kontrolách v banke údajne neevidovali žiadne problémy.

Podľa informácií Mail Online sa magnátka podieľala na bankovom podvode vo výške takmer 12,5 miliardy dolárov (čo predstavuje takmer 3 % HDP krajiny v roku 2022). Ide údajne o najrozsiahlejší podvod svojho druhu v dejinách Vietnamu, ale aj Ázie. V priebehu rokov sa jej podarilo nazhromaždiť rozprávkové bohatstvo. V súčasnosti nie je známe, aká presne je hodnota Laninho majetku. Isté ale je, že vlastnila nehnuteľnosti v tých najbohatších lokalitách doma, ale aj v zahraničí.

Napriek tomu, že sa Truong My Lan dlhodobo darilo ukrývať svoje nelegálne aktivity a obohacovať sa, v roku 2016 komunistická strana odštartovala protikorupčnú kampaň. Napokon sa do rúk zákona dostala aj Lan. Ako píše The Guardian, pred súd sa postavila spolu s ďalšími desiatkami osôb vrátane bývalých centrálnych bankárov a vládnych úradníkov, ako aj predchádzajúcich členov vedenia saigonskej komerčnej banky.

Vláda bojuje proti korupcii

