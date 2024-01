Falošná poľská Maddie vysvetlila, prečo to všetko urobila: Ľudia jej prajú smrť a znásilnenie

Julia Wendell šokovala svet, keď prišla s tvrdením, že práve ona je nezvestná Madeleine McCann. Sama tomu zrejme verila do takej miery, že ju o opaku presvedčil až DNA test. V rozhovore pre BBC sa teraz vyjadrila, že to všetko ľutuje a nikomu nechcela ublížiť, no nezaslúži si, aby sa jej ľudia vyhrážali smrťou a priali jej znásilnenie.

Poháňala ju trauma

Ako informuje BBC, pred časom Julia Wendell z Poľska celý svet šokovala prehlásením, že ona je nezvestná Maddie McCann, po ktorej rodičia a polícia pátrajú od roku 2007. Vytvorila instagramový profil @iammadeleinemccan, ktorý pritiahol značnú pozornosť. Žiaľ, vypálilo to zle a Julia svojím konaním mnohých nahnevala.

Teraz ale prelomila mlčanie a v rozhovore pre BBC povedala, že nechcela nikomu ublížiť. Ak by sa mohla vrátiť v čase, vraj by ten instagramový profil radšej nikdy nevytvorila. Priznala, že človeka to môže zničiť. Pôvodný účet, na ktorom sa začiatkom roka 2023 Julia objavila ako Madeleine, už neexistuje. Vzniklo ale niekoľko ďalších s podobným obsahom.

Už v minulosti Julia hovorila o tom, že bola v detstve zneužívaná a izolovaná, jej detstvo bolo traumatizujúce. Po tom, ako začala navštevovať terapeuta, si uvedomila, že nie na všetko z detstva si pamätá. Julia uvažovala, či prázdne miesta v jej pamäti neskrývajú veľké tajomstvo, napríklad, že možno bola adoptovaná. Žiadala svojich príbuzných, aby jej pomohli vyplniť medzery. Rodina ale nad jej obavami len mávla rukou.

Ľudia jej píšu príšerné veci

Napokon dospela k názoru, že ju možno ako dieťa niekto uniesol a začala pátrať na internete po nezvestných osobách. Práve tak natrafila aj na prípad Maddie McCann a začala medzi Maddie a sebou hľadať podobnosti. Polícia ju ale odmietala vypočuť, obrátila sa preto na sociálne siete. Mnoho ľudí jej posielalo darčeky a slová podpory, no našli sa aj takí, ktorí nešetrili krutými slovami.

Julia priznala, že nenávistné slová čakala, no nikdy si nemyslela, že jej ľudia budú priať smrť a vyhrážať sa jej. Nadávali jej a písali jej, že by ju niekto mal znásilniť a zavraždiť a mala by prestať existovať. Niekto dokonca vypísal odmenu vo výške 30 000 eur na Juliinu hlavu. Julia sa McCannovcom ospravedlnila. Vraj len naozaj chcela zistiť, kým v skutočnosti je, nechcela rodičom Maddie ani nikomu inému ublížiť.