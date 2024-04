Boli sme v reštaurácii Martina Nováka z Na nože: Za večeru sme zaplatili takmer 100 eur, takýto dojem na nás urobila

Obľúbená televízna šou z prostredia reštaurácií a gastropodnikov si každou sériou získava čoraz väčšiu popularitu. Tá, pochopiteľne, rastie aj v súvislosti s osobou hlavného protagonistu – šéfkuchára Martina Nováka. Ten často dokáže prevádzky doslova vzkriesiť a svoje know-how odovzdal už desiatkam majiteľov. Nás teda zaujímalo, akým spôsobom nadobudnuté skúsenosti uplatňuje práve v reštaurácii, ktorej šéfuje on sám.

Počas dlhých rokov pôsobenia v gastronómii nazbieral šéfkuchár množstvo vzácnych skúseností, ktoré pretavil napríklad do varenia pre kráľovské rodiny Holandska či Veľkej Británie a nevyhýbajú sa mu ani prestížne ocenenia. V súčasnosti ho diváci môžu pravidelne sledovať aj na televíznych obrazovkách, kde každý týždeň v šou Na nože pomáha trápiacim sa reštauráciám po celom Slovensku.

Pri tejto činnosti je známy svojou priamočiarosťou a tvrdosťou, ktorá sa majiteľom často počúva len veľmi ťažko. Na druhej strane, v drvivej väčšine prípadov však účel svätí prostriedky a nekompromisný prístup v kombinácii s Martinovou ľudskosťou slávi úspechy. Vo výsledku ide ale o prepletenec predošlého konceptu a Martinových ideí, takže sme, pochopiteľne, boli veľmi zvedaví, ako môže vyzerať podnik, v ktorom to má od hora až dolu na starosti iba známy šéfkuchár.

Sogu Bistro

Fanúšikovia televíznou šou vedia, že Martin Novák v súčasnosti vedie svoju reštauráciu s názvom Sogu Bistro. Tá sa nachádza v Bratislave, konkrétne na lukratívnej adrese pod pamätníkom Slavín. Sogu sa prezentuje ako unikátny podnik, kde je „každý chod samostatnou kapitolou epickej kulinárskej ságy“. Šéfkuchár kladie dôraz na poriadok, čerstvosť, profesionalitu, ale aj spomínanú unikátnosť.

„Pripravujeme autentické jedlá s jednoduchými receptami a výraznými chuťami. Dôkladne sledujeme pôvod surovín a spolupracujeme s rôznymi farmármi, pestovateľmi a zberačmi. Spoliehame sa na naše skúsenosti a osobný názor,“ uvádza sa ďalej na oficiálnom webe prevádzky. Okrem toho si v Na nože Martin zakladá aj na iných detailoch, ako je napríklad čas varenia konkrétnej objednávky. Všetky spomínané veci sme sa rozhodli na vlastnej koži otestovať a zistiť, či ich skutočne Martinovi zamestnanci Sogu aplikujú v praxi.

Čistota & profesionalita

Od konceptu Sogu sme mali už prirodzene vysoké očakávania a do podniku sme zavítali večer počas jedného z pracovných dní. Pre istotu sme si prostredníctvom systému na webe vytvorili rezerváciu stola. Aj napriek tomu, že išlo o jeden z menej vyťažených dní, po vstupe do reštaurácie bolo jasné, že má svoju klientelu – zaplnená bola viac ako polovica dostupných stolov. K tomu nášmu nás zaviedla milá čašníčka.

Obsluha pôsobila už od prvého momentu profesionálne a ústretovo s ochotou pomôcť pri výbere z ponúkaného menu. Jedálny a nápojový lístok spĺňal do bodky to, čo v šou Na nože Martin vyžaduje od jednotlivých majiteľov. Nachádzalo sa v ňom dokopy 14 pokrmov, a to už vrátane polievok, predjedla a dezertov. Dôležitým faktom je aj to, že dané jedlá si v rámci zachovania vyváženosti nemôžete prispôsobovať podľa vlastného uváženia a nedajú sa v nich meniť prílohy či iné elementy.

