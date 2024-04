Nikdy ste o ňom nepočuli, o tajnom miliardárovi nevie ani jeho sekretárka: Toto je najbohatší muž Británie

Pred časom sme vás informovali o miliardárovi Larrym Ellisonovi, ktorý sa prirovnáva k Bohu a nemá problém chváliť sa svojím majetkom na každom kroku. Jeho presným opakom je muž menom Michael Platt. Zaradil sa medzi najmladších miliardárov Británie, napriek tomu však o ňom nič nevie ani jeho vlastná sekretárka.

Ako informuje The Sun, Michael Platt, ktorý sa narodil 18. marca 1968, je magnát a kráľ hedžových fondov. Je najbohatším mužom Spojeného kráľovstva a jeho majetok podľa Forbes v súčasnosti prekračuje hodnotu 18 miliárd dolárov. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti BlueCrest Capital Management, tretieho najväčšieho hedžového fondu v Európe. Spoločnosť založil v roku 2000 spolu s Williamom Reevesom. Už predtým sa ale Platt pohyboval vo svete financií.

Ask anyone if they know who Michael Platt is and they will probably reply: ‘Michael Who?’ In fact, he’s the richest person in Britain.

