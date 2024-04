Rodina splnila chlapcovi sen: Kúpili mu chobotnicu, avšak to, čo sa dialo potom, nečakal nikto ani vo sne

Rodina sa rozhodla, že splní 9-ročnému chlapcovi celoživotný sen. Veľmi túžil po chobotnici, tak mu ju napokon rodičia zadovážili. Nečakali však, že zrazu budú mať v dome 50 akvárií s drobnými chobotničkami a plné ruky starostí, ale aj radosti.

Splnili dieťaťu sen

Cal Clifford, 9-ročný chlapec z Edmondu v Oklahome v Spojených štátoch, si posledných niekoľko rokov želal na každé narodeniny a Vianoce chobotnicu, píše web IFL Science. Nakoniec sa chlapcovi rodičia po kontakte s miestnym akvaristickým obchodom dohodli, že Calovi splnia sen. Svoju cestu majiteľov nezvyčajného domáceho miláčika začali dokumentovať prostredníctvom TikToku.

Calov otec sa pre AP vyjadril, že rád podporuje záujmy svojich detí. Cal je už od útleho veku nadšený milovník prírody, najmä morskej biológie. Rodina si tak napokon zabezpečila chobotnicu Octopus bimaculoides, ktorej dali meno Terrance. Spočiatku sa zdalo, že všetko ide ako po masle. Až kým Terrance zrazu nenakládla vajíčka. Cliffordovci si mysleli, že nie sú oplodnené, no čoskoro mali v dome 50 ďalších chobotníc.

Je to poriadne chaotické

Ani v ideálnych podmienkach neprežijú všetky, v súčasnosti je nažive ešte 23 chobotníc z 50. Ak sa pýtate, ako je možné, že Terrance nakládla toľko oplodnených vajíčok, nie je to žiadna záhada. Odchytili ju totiž potápači pri pobreží Kalifornie, kde je to mimo chránených morských oblastí legálne. Predpokladá sa, že Terrance sa párila ešte vo voľnej prírode, no vajíčka nakládla až vtedy, keď mala pocit bezpečia.

Cliffordovci dodávajú, že chovať toľko chobotníc je poriadne chaotické. Aby ich udržali nažive a spokojné, minuli na výbavu, jedlo a iné potrebné veci už tisícky dolárov. Nanešťastie, matky často hynú krátko po vyliahnutí mláďat. Terrance ale ešte niekoľko mesiacov po vyliahnutí stále žije. Tento druh sa zvyčajne dožíva nanajvýš dvoch rokov.

Rodina zatiaľ nemá konkrétny plán, čo budú s chobotnicami robiť. Čo najviac ich chcú odovzdať do nových domovov. Avšak o tie, ktoré im ostanú, sa chcú čo najlepšie postarať.