Masturbujúci muž či tehotná žena nalievajúca si alkohol: Letušky prezradili, prečo museli vyhodiť pasažierov z lietadla

O práci letušky alebo pilota sníva mnoho ľudí. Nie je to ale také ľahké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Predsa len je to práca s ľuďmi, vždy je niekto nespokojný a vždy sa niekto rozhodne, že znepríjemní život ostatným a je to veľká zodpovednosť. Zamestnanci aeroliniek sa podelili o dôvody, pre ktoré museli ľudí vyhodiť z lietadla.

V hlavnej úlohe alkohol

Ako informuje Mail Online, na Reddite sa strhla diskusia po tom, ako sa jeden z používateľov pilotov a letušiek opýtal, kvôli čomu museli vyhodiť pasažiera z lietadla. Ako najčastejšie príčiny sa objavoval alkohol a sledovanie porna na palube. V jednej z odpovedí sa píše, že vyhodenie pasažiera sa vôbec neberie na ľahkú váhu a je potrebné dodržiavať stanovené procedúry a pravidlá, aby sa to nemohlo obrátiť proti zamestnancovi aerolinky.

Jeden z komentujúcich napísal, že museli pasažierku vyhodiť po tom, ako skombinovala veľké množstvo tabletiek a alkoholu, následkom čoho sa ledva držala na nohách. Kvôli takýmto prípadom dochádza k nemalým meškaniam lietadiel. „Som letuška, už som nechala vyviesť ľudí za opitosť, napadnutie, nedodržanie pokynov členov posádky, chorých cestujúcich atď.,“ píše jedna z používateliek Redditu.

Niektorí si jednoducho nedajú povedať

Niektorí cestujúci sú už počas nastupovania do lietadla takí nadrogovaní, že ani nevedia trafiť na svoje miesto. Iní sa správajú veľmi agresívne. Niektorí sa dokonca obnažujú. Jedna z komentujúcich spomína prípad, kedy musela z lietadla nechať vyviesť tehotnú ženu, ktorá už bola opitá, no pokúšala sa naliať si víno, ktoré so sebou akosi prepašovala. Jeden z pasažierov uprostred letu na toalete fajčil marihuanu. Po pristátí na neho čakala polícia.

Jeden z pasažierov zas počas letu pozeral porno vedľa mladej ženy a uspokojoval sa pod prikrývkou. Po pristátí si ho taktiež prišla vyzdvihnúť polícia. V inom z prípadov zas cestujúca odmietala počas odletu odložiť svoj telefón. Vyhovárala sa, že vidí iných ľudí na Instagrame.