Našli sme na predaj apartmán pri mori len za 19-tisíc eur: Nachádza sa v lacnej destinácii a láka dvoma bazénmi

Len si to predstavte — ráno vstanete a ešte predtým, než sa pustíte do práce, pôjdete sa prebehnúť k moru alebo si dáte ranné plávanie, ktoré vás nakopne do úspešného dňa. Bývať pri mori alebo vlastniť nehnuteľnosť na takomto mieste je snom mnohých. Skutočnosť je ale taká, že kúpa napríklad takéhoto apartmánu nemusí byť tak šialene drahá, ako si možno myslíte. Keďže ceny nehnuteľností na Slovensku sú vysoké, môže sa stať, že zostanete prekvapení.

Pozreli sme sa na bulharský portál s názvom BolgarskiyDom, ktorý ponúka nehnuteľnosti v Bulharsku už za pár tisíc. Vyfiltrovali sme si apartmány pri mori a zoradili od najlacnejších. Cena „víťaza“ tohto zoznamu nás prekvapila.

Nachádza sa pri obľúbenom letovisku

Štúdiový apartmán sa nachádza v meste Sveti Vlas pri Slnečnom pobreží Nesebaru. Takže ide o lákavú lokalitu, kam sa v lete vydáva oddychovať množstvo ľudí. Dokonca aj Slovákov.

Ponuka uvádza, že apartmán má 18 m², spočíva na prvom poschodí a disponuje jednou izbou, kuchyňou a kúpeľňou. Je zariadený a čo je zaujímavé, komplex Sun Wave, v ktorom sa nachádza, ponúka aj dva bazény.

Výhľad na more mu síce chýba, no je od neho vzdialený len 20 metrov.

Toto sa ale záujemcom páčiť nemusí

Nevýhodou však je, že izba nevyzerá najútulnejšie a má výhľad na schodisko. Kuchyňa je v podstate malá tmavá miestnosť s malou chladničkou a umývadlom. No kreativite nového majiteľa sa medze nekladú.

Objekt je podľa ponuky stále k dispozícii a mesačné náklady apartmánu predstavujú 175 eur.

Bulharsko sa navyše považuje za krajinu, kam ľudia cestujú aj kvôli nižším cenám, oproti iným letným destináciám. Portál Budget You Trip uvádza, že ľuďom, ktorí cestujú nízkonákladovo, tu stačí na deň 26 eur. Samozrejme, počas letnej sezóny a v obľúbených letoviskách pri mori, to môže byť viac.

Upozorňujeme, že tento článok má len čisto informačný charakter a predtým, než by ste sa rozhodli pristúpiť ku kúpe nejakej nehnuteľnosti cez internet, poraďte sa s odborníkom, prípadne si zistite ďalšie informácie.