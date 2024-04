Polícia zverejnila video z Dankovej nehody, z miesta okamžite ušiel. Pozrite sa, ako to celé vyzeralo

Januárová nehoda Andreja Danka bola jednou z najdiskutovanejších tém tohto roka. Polícia robila okolo prípadu tajnosti, no dnes zrejme zverejnila video, na ktorom môžeme spomínaný incident vidieť.

Dva roky si nezašoféruje

V príspevku síce nie je spomenutý samotný Danko, no incident pochádza z rovnakého dňa, z rovnakej ulice v Dúbravke a je identický s jeho nehodou. Video je síce nekvalitné, no je na ňom jasne vidieť, ako auto nezvládne prejazd križovatkou, zvalí semafor a vodič následne z miesta okamžite ujde. Nehodu mali zachytiť celkovo tri kamery, no samotný náraz je údajne vidieť len na zábere nižšie, dodáva portál tvnoviny.sk.



Andrej Danko pritom práve dnes teatrálne upratoval ulice Dúbravky a chcel tak odčiniť svoje zaváhanie. Metla mu však v ruke vydržala len necelé dve hodiny. Danko tiež novinárom, ako dôkaz toho, že sa pri nehode v januári zranil, ukázal na krátky moment „zalepený“ zub. Potom nasadol do auta a rýchlo odišiel.

Tiež sa priznal, že má bolesti ucha a myslí si, že ho má zapálené. Napriek tomu sa ale rozhodol prísť, aby si novinári nemysleli, že sa vyhovára. Zároveň povedal, že jeho nehoda z noci 11. na 12. januára tohto roku je už uzavretá. Polícia mu podľa jeho slov zobrala vodičský preukaz. Šéf národniarov si tak dva roky nezašoféruje. Dostal aj pokutu vo výške 2 962 eur.