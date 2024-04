Na frekventovanej diaľnici musia šoféri počítať s obmedzením, zdržať sa môžu aj niekoľko desiatok minút. Toto je dôvod

V smere od Bratislavy na Trnavu bude prebiehať oprava pravého jazdného pruhu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Upozorňujeme vodičov, že dnes (sobota) v čase od 13:00 hod. do 06:00 hod. dňa 29. apríla (pondelok), bude realizovaná oprava pravého jazdného pruhu na diaľnici D1 smer Trnava km 26,7 – 27,8. V uvedenom úseku budú prejazdné dva jazdné pruhy,“ priblížili policajti.

Zároveň žiadajú vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde opravovaným úsekom a riadili sa pokynmi polície. Počas soboty museli tranzitujúci počítať so zdržaním až do 30 minút, v nedeľu to počas najfrekventovanejších hodín môže byť zrejme aj viac.