Chorvátsko chce radikálne obmedziť počet turistov. Krajina nezvláda obrovský nápor ľudí

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie v celej Európe a neraz sa zvykne ľudovo nazýva aj „slovenské more“. Táto takmer štvormiliónová krajina však miestami prestáva zvládať obrovský nápor letných turistov a tamojšia vláda preto prichádza s radikálnym riešením, píše chorvátsky denník Novi List.

Nový návrh zákona pritom vyzerá na prvý pohľad pomerne jednoducho. Záhreb chce obmedziť počet dovolenkárov v tých najpreťaženejších oblastiach a plošne tak regulovať turizmus. Zvýšila by sa tým kvalita pobytu turistov v danom regióne a environmentálny problém predstavuje aj neustále pribúdanie ubytovaní, ktoré neraz praskajú vo švíkoch.

Tento rok ešte bez zmien

Podľa portálu Kult Plave Kamenice dokáže krajina v súčasnosti ubytovať približne 780-tisíc turistov, z toho 180-tisíc v hoteloch a zvyšok v súkromných ubytovacích zariadeniach. Problém na niektorých miestach predstavujú aj zásoby pitnej vody, čím sa má nový zákon taktiež zaoberať.

Zatiaľ nie je známe, odkedy by mohol platiť a aká by bude jeho presná podoba, no tohtoročnej turistickej sezóny by sa ešte nemal týkať. V lete totiž chorvátska vláda plánuje predstaviť len návrh znenia tohto opatrenia.

„Cieľom reformy je iniciovať trvalo udržateľný a regionálne vyváženejší rozvoj cestovného ruchu. Všetky opatrenia a aktivity musia byť v súlade s tromi princípmi udržateľnosti – environmentálnou, sociálnou a ekonomickou udržateľnosťou,“ cituje Novi List chorvátsku vládu. Súčasťou návrhu má byť aj ekologický poplatok, ktorý budú musieť turisti zaplatiť.