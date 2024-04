Valí sa k nám opäť. Masa saharského prachu je už na ceste, Slovensko zasiahne v tento deň

Ako informuje iMeteo, pôjde o poriadnu nálož. Saharský prach k nám po krátkej pauze mieri opäť. Prejde celou Európu až do Škandinávie.

Očakávané oteplenie je tu, teplý vzduch k nám už od včera prúdi z juhu. No do veľkej časti Európy sa okrem neho dostane aj saharský prach, ktorého nebude vôbec málo, píše iMeteo. Jeho tony so sebou strhne intenzívne prúdenie zo severnej Afriky.

Juh Európy zasiahne prach už v sobotu 27. apríla. Následne sa s výnimkou najzápadnejších štátov prenesie do veľkej časti kontinentu, a dokonca aj do Škandinávie. Tam by mal pretrvávať až do polovice budúceho týždňa.

Saharský prach by mal podľa iMeteo Slovensko zasiahnuť vo veľkom už v nedeľu 28. apríla v skorých ranných hodinách, zotrvá až do piatku.