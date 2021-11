Z vraždy Maddie vinili jej rodičov, polícia to pokazila. Najznámejší prípad únosu dieťaťa sa po 14 rokoch blíži ku koncu

Jeden z najznámejších prípadov únosu, ktorý pred štrnástimi rokmi obletel a šokoval svet, by sa podľa všetkého mohol približovať ku svojmu koncu, ak sa potvrdí teória vyšetrovateľov a dajú dohromady dostatok dôkazov. Jeho ústrednou postavou sa stalo dievčatko menom Madeleine McCann, ktorú pravdepodobne poznáte ako Maddie z fotografií, ktoré zaplnili titulné stránky novín aj reportáže spravodajstva. Jej príbeh je stále plný otáznikov.

Maddie sa narodila 12. mája 2003 v anglickom Leicestri. Vychovávali ju rodičia Kate a Gary McCann spoločne s dvoma súrodencami, dvojčatami. Sú povolaním lekári a Maddie teda pochádzala z dobre situovanej rodiny a mohla mať svetlé vyhliadky do budúcnosti. Všetko to zmenila zdanlivo úplne normálna dovolenka, ktorá sa premenila na dodnes pretrvávajúce peklo.

Dovolenka sa premenila v najväčšiu nočnú moru

Rodina McCann aj s malou Maddie vyrazila v roku 2007 na dovolenku. Spoločnosť im robili rodinní priatelia aj so svojimi deťmi, takže vyrazili vo väčšej skupine. Ich cieľovou stanicou sa stalo Portugalsko, konkrétne oblasť Algarve, kde si prenajali spoločný apartmán. Algarve je turisticky vyhľadávanou časťou predovšetkým kvôli svojim plážam. Nachádza sa na úplnom juhu krajiny a možno ho poznáte aj vďaka hlavnému mestu Faro, ktoré je známou destináciou. Chceli tu stráviť teplý týždeň počas jarných prázdnin.

Boli mimoriadne ostražití, napriek tomu únosu nezabránili

McCannovci sa ubytovali v apartmáne 5A na prízemí, ich priatelia dostali apartmány vedľa alebo na poschodí. Večer, 3. mája, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa niečo hrôzostrašné malo odohrať. Bol to predposledný deň dovolenky, ktorý skupina trávila v detskom kútiku, pri bazéne alebo športovými aktivitami.

Večer sa rozhodli stráviť v reštaurácii, kam vyrazili o 20:30. Deti nechali spať v apartmánoch. Boli však mimoriadne ostražití a situáciu nechceli podceniť. Dohodli sa, že každú pol hodinu ich pôjde niekto z nich skontrolovať. Striedali sa pri tom. Okrem toho si nechali zarezervovať stôl, z ktorého mali výhľad priamo na apartmán, takže v žiadnom prípade nemožno hovoriť o tom, že by im na deťoch nezáležalo.

Rodičia boli na dovolenke ostražití, zjavne však aj tak nie dostatočne. Stačil priestor v rozpätí polhodiny na to, aby Maddie zmizla. Vyzerá to, že jej únosca musel systém stráženia ich rodičov poznať a vďaka tomu sa dokázal do apartmánu nepozorovane prešmyknúť. V tom čase iba trojročná Maddie sa mu už sama nedokázala ubrániť. Nevedeli jej pomôcť ani ešte menšie dvojčatá, ktoré spali v postielke vedľa nej a únos sa odohral za ich prítomnosti.

Po Maddie nezostalo ani stopy

Po polhodine prišla na kontrolu detí do apartmánu zhodou okolností Kate, mama Maddie. Keď otvorila dvere izby a v posteli dcéru nevidela, vydesila sa. Ešte viac v momente, keď zbadala, že je okno do miestnosti otvorené. Okamžite tušila, že sa stalo niečo hrozné. Vrátila sa ku skupine priateľov a hneď im povedala, čo sa stalo.

Zavolali políciu, v tom momente však ešte netušili, že pôjde o prípad, ktorý sa bude tiahnuť celých 14 rokov a stále nebude uzavretý. Tak začalo pátranie po nezvestnom dievčatku. Hľadala ju rodina, ich priatelia, polícia aj obyvatelia prímorskej civilnej farnosti Praia da Luz, kde sa únos odohral. A neprestávali celé dni a týždne. Vyzeralo to však tak, ako by sa po malom dievčatku zľahla zem.

Podozrivá výpoveď ich priateľky, podozriví rodičia

Napriek tomu sa našla jedna svedkyňa, ktorej výpoveď však bola podozrivá. Zhodou okolností išlo o priateľku rodiny McCann, Jane Tanner. Približne okolo 21:15 zahliadla, ako z ich komplexu odchádza muž s malým dieťaťom na rukách. V tom momente nevnímala, že by ju to malo zaujímať, keď sa však dozvedela o zmiznutí Maddie, ihneď si to spojila a bola presvedčená o tom, že videla ju a jej únoscu. Neskôr si vyčítala, že niečo neurobila.

Šok pre rodičov nastal vo chvíli, kedy sa niekoľko týždňov po únose sami stali podozrivými. Dozvedeli sa o tom na tlačovej konferencii, kde sa ich novinár otvorene opýtal, či stoja za týmto činom oni. Na takéto obvinenie nie je pripravený snáď žiadny rodič a už vôbec nie rodičia, ktorí sa zúfalo pokúšajú za každých okolností zistiť, čo sa stalo.

Chyby a zlyhania

Bolo to obrovské zlyhanie, nebolo však ani zďaleka jediné, ktoré sa pri vyšetrovaní tohto prípadu vyskytlo. Okrem šírení nepravdivých informácií sa terčom obvinení stali aj rodinný priatelia, ktorí boli s McCannovcami na spoločnej dovolenke. Spätne je možno nájsť celý rad chýb, ktorých sa portugalská polícia po únose dievčaťa dopustila.

Niektoré boli dokonca také závažné, že mohli brániť v riadnom vyšetrovaní a to by znamenalo, že sa zaslúžili o to, že sa prípad tiahne celé roky. Napríklad, samotné zmiznutie Maddie bolo ohlásené už o 22:15, polícia však dorazila na miesto až o 23:00, rovnako španielska pohraničná stráž bola o prípade informovaná až nasledujúci deň, tak mal únosca dostatok priestoru k tomu, aby z krajiny zmizol. Nedošlo ani k dôkladnému prehľadaniu okolia alebo vykonaniu testu DNA na hračke Maddie, ktorú mala v noci pri sebe a omnoho viac.

Klamali o únose vlastnej dcéry? Nie.

Na rodičov sa však po zverejnení podozrení, že za činom stoja práve oni, v momente spustila vlna kritiky a začali sa šíriť klebety o tom, že rodičia s priateľmi žili v otvorených vzťahoch a partnerov si navzájom striedali, alebo že dávali deťom sedatíva.

Samotná polícia mala teóriu o tom, ako rodičia omylom zabili svoju dcéru, jej telo mali ukryť v kufri svojho prenajatého auta. Boli presvedčení o tom, že nešlo o únos, ale Maddie zomrela priamo v apartmáne. Objavila sa aj teória o tom, že so svojimi priateľmi vytvorili takzvaný pakt ticha, ktorým sa zaviazali k tomu, že nič neprezradia. Trvalo až do júla nasledujúceho roka, kým boli rodičia oficiálne zbavení týchto podozrení.

Celé roky bojujú za to, aby zistili pravdu

Keď sa však na túto situáciu pozrieme z pohľadu rodiny, bolo to mimoriadne necitlivé. Hlavne vzhľadom na to, že dodnes dúfajú v to, že sa im podarí nájsť pravdu. Vytvorili stránku s názvom Find Madeleine, ktorú pravidelne aktualizujú. Naposledy pridali príspevok v máji tohto roku pri príležitosti výročia únosu. Začali ju so slovami, v ktorých priblížili, že každý máj je pre nich mimoriadne ťažkým obdobím.

“Tento rok je však obzvlášť dojímavý, pretože by sme mali oslavovať 18. narodeniny Madeleine.” Priblížili, že pandémia zasiahla aj do vyšetrovania, ktorá ho sťažila, stále však pokračuje. “Držíme sa nádeje, akokoľvek malej, že opäť Madeleine uvidíme. Ako sme už viackrát povedali, potrebujeme sa dozvedieť pravdu o tom, čo sa jej stalo, a to za akúkoľvek cenu.”

Po 14 rokoch by sa mohol prípad uzavrieť

V posledných mesiacoch to vyzerá, že sa prípad konečne pohol vpred. Najprv ešte v priebehu minulého leta nemeckí vyšetrovatelia objavili skrytú pivnicu, ktorá sa nachádzala v blízkosti miesta, odkiaľ bola Maddie unesená. Pozemok, kde sídlila obýval vo svojom karavane muž, o ktorom sa dnes hovorí ako páchateľovi.

Ním by mal byť Christian Brueckner, ktorému sexuálne násilie nie je cudzie a aktuálne je odsúdeným pedofilom. Odpykáva si 7-ročný trest za znásilnenie americkej turistky neďaleko miesta únosu Maddie. Predtým v minulosti si odpykával tresty aj za svoje pedofilné činy.

Má byť únoscom aj vrahom Maddie

Podľa najnovších informácií prokurátor potvrdil, že Brueckner je na 100 % únoscom aj vrahom Maddie. Nechcú však nič uponáhľať, aby mohol byť prípad plnohodnotne uzavretý. Čo je smutnejšie, ak je to skutočne tak, Maddie je už mŕtva, a tak najsledovanejší prípad únosu bude mať napriek objasneniu tragický koniec.

Podozrivý Christian Brueckner sa voči týmto obvineniam ohradil a z väzenia poslal list. Týmto spôsobom prehovoril, inak odmietol o prípade komunikovať s políciou. Počkáme teda na výsledky vyšetrovania, ak by sa však podarilo zhromaždiť dostatok dôkazov, po dlhých rokoch by si rodičia aj verejnosť, ktorá pozorne sleduje prípad, mohla konečne aspoň trocha vydýchnuť.

Únosy detí sú smutnou realitou

Prípad Maddie McCann získal na mimoriadnej publicite, čo malo svoje negatíva aj pozitíva. Netreba však zabúdať na to, že tento únos nebol a stále nie je ojedinelým. Prípad Maddie môže výrazne pomôcť k otváraniu tejto ťažkej témy, ktorá je smutnou realitou na globálnej úrovni.

Dokumentárna snímka Kam zmizla Madeleine McCann (The Disappearance od Madeleine McCann) z dielne streamovacej služby Netflix podrobne mapuje prvé momenty po únose a vyšetrovanie, ktoré prinieslo zlyhania vyšetrovateľov, úlohu novinárov v tomto prípade aj širokú verejnosť a ich vplyv na prípad. Okrem toho zachádza do slepých uličiek, ktoré boli súčasťou vyšetrovania.