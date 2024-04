Slováci na muníciu pre Ukrajinu vyzbierali už takmer 4 milióny. Prd do Stromovky, nič to nezmení, povedal Fico

Občania Slovenska, ktorí sú nespokojní s tým, že vláda Roberta Fica nepodporuje Ukrajinu zbraňami, už nazbierali takmer 4 milióny eur na delostreleckú muníciu pre Ukrajinu, informuje v sobotu web Ukrajinská pravda.

Pôvodným cieľom bolo nazbierať 250-tisíc eur, pričom organizátori dúfali, že sa postupne nazbiera milión eur, konštatuje web. Dodáva, že vyzbierané financie pôjdu na českú iniciatívu nákupu munície pre Ukrajinu.

„Poprední ukrajinskí predstavitelia vyjadrili vďaku obyvateľom Slovenska, ktorí na nákup munície pre Ukrajinu vyzbierali milióny eur,“ poznamenáva web Ukrajinská pravda.

Prd do Stromovky podľa Fica

K zbierke Slovákov sa v TV JOJ vyjadril premiér Robert Fico. Síce to komentovať nechcel, no napokon sa k tomu vyjadril. „Pretože ľudia majú právo, ak si myslia, že náboje a bomby sú dôležitejšie, ako možno ľudia na Slovensku, ktorí majú rakovinu, tak nech posielajú“ povedal Robert Fico s tým, že vláda Ukrajine pomáha inými spôsobmi.

„Nech si každý občan Slovenskej republiky robí so svojimi peniazmi čo chce, je to jeho rozhodnutie. Viete čo hovoria Češi? Že prd do Stromovky. Prepáčte za výraz, je to symbolické, je to len symbolické,“ dodal v televízii Fico.