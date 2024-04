Je to tu, pripravte sa na oteplenie. Cez víkend teploty presiahnu 20 stupňov, v tejto lokalite však pozor na dážď

Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na krajnom západe. Ojedinele, na strednom Slovensku miestami, prehánky alebo občasný dážď, vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludní postupne bez zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20, na Orave, pod Tatrami a Horehroní miestami 13 až 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 4 stupňov Celzia.

Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor 3 až 10 metrov za sekundu (10 až 35 km/h), na západe a severe v nárazoch lokálne okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h), zrána a večer vo východnej polovici bude bezvetrie alebo slabý vietor.

V nedeľu ešte teplejšie

V nedeľu by sa malo počasie ešte vylepšiť. Ako píše iMeteo, do popredia sa dostane viac slnečných lúčov. Na západe a na juhu Slovenska bude až do +23 °C. Fúkať do toho však bude silnejší južný vietor.