Za obed dáte 5 eur, na noc vám stačí 20 eur: Toto je superlacné miesto pri Jadranskom mori, autom ste tu za pár hodín

Pri výbere dovolenky zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Niektorí preferujú cestu autom, ďalší leteckú dopravu. Kým niektorí zbožňujú kamienkové pláže, druhá skupina zas tie pieskové. Rodiny s malými deťmi vyhľadávajú plytké more, dobrodruhovia väčšie vlny, ktoré narážajú do útesov. No povedzme si pravdu — dôležitým faktorom pri plánovaní výletu sú aj peniaze. Krajiny pri Jadranskom mori sa medzi Slovákmi tešia počas leta veľkej popularite. Pozreli sme sa na tieto destinácie bližšie a zoradili ich podľa toho, kde vás môže vyjsť dovolenka najlacnejšie.

Nie je to len Chorvátsko, aj keď patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov. Na dovolenku k Jadranu môžete vycestovať napríklad aj do Albánska, Bosny a Hercegoviny či Čiernej Hory a možno vás to ani nevyjde tak draho.

Pozreli sme sa na priemerné náklady cestovateľov a vypočítali, koľko zaplatíte za pohonné hmoty, ak do týchto krajín vycestujete autom, prípadne koľko stoja letenky. Asi už tušíte, že Chorvátsko spomedzi nich neobstálo ako najlacnejšie a máte úplnú pravdu. Ak hľadáte dovolenku pri Jadrane, ktorá nezruinuje váš rozpočet, vyrazte na miesto, kde vám podľa cestovateľov treba najmenej peňazí. A možno ste ani netušili, že táto krajina má more.

Taliansko – 462 eur na týždeň (na osobu a bez cesty)

Začnime ale z opačného konca. Podľa portálu Budget Your Trip, ktorý prináša údaje získané na základe reálnych výdavkov cestovateľov, je najdrahšou krajinou pri Jadranskom mori Taliansko. Samozrejme, tu a aj pri ďalších platí, že tieto informácie nemusia platiť komplexne na celú krajinu, keďže je rozmanitá. No ak ste Taliansko navštívili, či už to prímorské alebo miestne Dolomity, viete, že vôbec nejde o lacnú destináciu. Turisti uviedli, že na nízkonákladovú dovolenku v Taliansku potrebovali v priemere 66 eur na deň. Ak si chcete niečo viac dopriať, bude to podstatne viac. Cestovatelia so stredným rozpočtom potrebujú v Taliansku v priemere 166 eur na deň. Takže na týždeň si pripravte poriadnu pálku.

Povedzme, že by ste si chceli užiť dovolenku v obľúbenom letovisko Lido di Jesolo na severe. Ak vychádzame z údajov, ktoré platia na auto so spotrebou 5,7 litra nafty na 100 kilometrov, cesta z Bratislavy sem cez Rakúsko meria okolo 650 kilometrov a za pohonné hmoty zaplatíte 69 eur, spiatočne to vychádza na približne 140 eur. Ak si sadnete do auta štyria a tieto výdavky rozdelíte, za cestu tam aj späť dáte 35 eur. Čo je veľmi dobrá cena aj v porovnaní s cenami leteniek počas leta. Samozrejme, pri ceste do Talianska a aj ďalších spomínaných krajín netreba zabúdať ani na poplatky za diaľnice, o ktoré sa vám cesta predraží.

Čierna Hora – 298 eur na týždeň

Čierna Hora je balkánskym klenotom. Ak ste ju ešte nenavštívili, vrelo vám to odporúčame. Prekvapí vás prírodou, ktorá vyráža dych, no aj potulky v uliciach miest stoja za to. S porovnávaním a výpočtami pokračujeme rovnako ako v prípade Talianska a nízkorozpočtový cestovateľ by si mal pripraviť 42 eur na deň, čo keď vynásobíme siedmimi dňami v týždni, dostaneme necelých 300 eur. V prípade cestovateľa so stredným rozpočtom je to však už ďaleko viac a ak patríte do tejto kategórie, pripravte si 113 eur na deň.

K pobrežiu Jadranského mora môžete vyraziť napríklad do Budvy, ktorá je z Bratislavy vzdialená približne 1 050 kilometrov, takže sa pripravte na dlhšiu cestu, ktorá trvá okolo 12 hodín bez prestávok. Na naftu by ste si mali pripraviť 111 eur jednosmerne, čo keď sa rozráta na štyri osoby, vychádza 28 eur na jedného. Spiatočne dáte v takomto prípade za cestu autom necelých 60 eur.

