Novinky v prípade Maddie McCann: Dôležitý svedok prehovoril o tom, čo sa dialo na desivých videách

Hlavný podozrivý v prípade dlhodobo nevyriešeného prípadu nezvestného britského dievčatka Madeleine McCannovej sa postavil pred súd pre separátne obvinenia zo sexuálnych deliktov. Na konte má obvinenia za ďalšie útoky.

Štyridsaťsedemročný nemecký občan, úradmi identifikovaný iba ako Christian B., bol v prípade Madelenie označený za podozrivého ešte v júni 2020. Išlo o prevratný pokrok vo vyšetrovaní najsledovanejšieho prípadu nezvestnej osoby v histórii. Nemecká prokuratúra ho doposiaľ v súvislosti so zmiznutím Maddie neobžalovala, v októbri 2022 bol však obžalovaný v piatich separátnych bodoch za znásilnenie a sexuálne zneužívanie dieťaťa, ktorých sa mal dopustiť v Portugalsku v rokoch 2000 až 2017.

Svedok videl videá

Ako na súde uviedol svedok Manfred Seyferth, čo bol kedysi dobrý priateľ B., vo svojom dome mal mať miestnosť, v ktorej si natáčal znásilnenia svojich obetí. Svedok tiež uviedol, že videl videonahrávku, na ktorej B. znásilnil malé dievča, ktoré bolo priviazané k stĺpu. O celom procese informuje Sky News.

Na niektorých videách mal mať B. aj masku na tvári, no na tom konkrétnom mu videl do tváre. Keď bol však zamaskovaný, svedok ho spoznal podľa hlasu. Seyferth sa ku kamerovým záznamom dostal cez ďalšieho kamaráta, keď sa spolu vlámali do Brücknerovho domu v Portugalsku. Svedok je presvedčený, že za zmiznutím malej Maddie stojí práve Brückner.

Maddie zmizla, keď mala 3 roky

Obvinenia sú priamym výsledkom vyšetrovania prípadu Maddie, uviedol pre AFP hovorca prokuratúry v nemeckom meste Braunschweig Christian Wolters. Brückner si v Nemecku už medzičasom odpykáva väzenský trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky z roku 2005, ku ktorému došlo v portugalskom letovisku Praia da Luz. Ide o rovnaký rezort, kde o dva roky neskôr zmizla malá Madeleine.

V prípade, že ho v aktuálnom procese súd uzná za vinného, hrozí mu väzenie od 5 do 15 rokov. V prípade oslobodenia sa z väzenia môže dostať na slobodu už v roku 2026.

Trojročná Madeleine McCannová zmizla z dovolenkového apartmánu svojich rodičov v letovisku Praia da Luz v portugalskom regióne Algarve v máji 2007. Jej rodiča v čase jej zmiznutia večerali v neďalekej reštaurácii. Napriek rozsiahlemu medzinárodnému pátraniu a pozornosti svetových médií sa nepodarilo objaviť stopu po Maddie a z jej zmiznutia nebol nikto obvinený. Nemecká prokuratúra uviedla, že má „konkrétne dôkazy“ o tom, že Madeleine je mŕtva, v prípade však odvtedy nedošlo k žiadnemu výraznejšiemu zlomu.