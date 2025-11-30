Šesť ľudí v bielych overaloch vošlo do predajne: V nákupnom centre v Bratislave zlodeji ukradli šperky

Polícia aktuálne rieši krádež šperkov, ku ktorej došlo v jednej z predajní v nákupnom centre na Zlatých pieskoch. Oznámenie o incidente prijali policajti na linke 158 krátko po 18. hodine.
Na miesto boli okamžite vyslaní príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorí vykonávajú potrebné úkony a dokumentujú priebeh skutku. Podľa doterajších zistení do predajne vstúpilo šesť osôb oblečených v bielych overaloch so zakrytými tvárami, pričom ďalší člen skupiny zostal pred vchodom.
Páchatelia pomocou sekier rozbili sklenené vitríny a odcudzili šperky zatiaľ nezistenej hodnoty. Po krádeži z miesta rýchlo utiekli. Polícia vyzýva verejnosť, najmä návštevníkov obchodného centra a ľudí v jeho okolí, aby sa prihlásili, ak si všimli pohyb podozrivých osôb pred alebo po čine.
Dôležité môžu byť aj informácie o tom, kde sa skupina prezliekala či vyzliekala, alebo či využila motorové vozidlá. Akékoľvek poznatky, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu či identifikácii páchateľov, môžu občania oznámiť na bezplatnej linke 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnom facebookovom profile polície.
