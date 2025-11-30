Šesť ľudí v bielych overaloch vošlo do predajne: V nákupnom centre v Bratislave zlodeji ukradli šperky

Foto: Polícia SR

Lucia Mužlová
Krádež šperkov v Bratislave.

Polícia aktuálne rieši krádež šperkov, ku ktorej došlo v jednej z predajní v nákupnom centre na Zlatých pieskoch. Oznámenie o incidente prijali policajti na linke 158 krátko po 18. hodine.

Na miesto boli okamžite vyslaní príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorí vykonávajú potrebné úkony a dokumentujú priebeh skutku. Podľa doterajších zistení do predajne vstúpilo šesť osôb oblečených v bielych overaloch so zakrytými tvárami, pričom ďalší člen skupiny zostal pred vchodom.

Páchatelia pomocou sekier rozbili sklenené vitríny a odcudzili šperky zatiaľ nezistenej hodnoty. Po krádeži z miesta rýchlo utiekli. Polícia vyzýva verejnosť, najmä návštevníkov obchodného centra a ľudí v jeho okolí, aby sa prihlásili, ak si všimli pohyb podozrivých osôb pred alebo po čine.

Dôležité môžu byť aj informácie o tom, kde sa skupina prezliekala či vyzliekala, alebo či využila motorové vozidlá. Akékoľvek poznatky, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu či identifikácii páchateľov, môžu občania oznámiť na bezplatnej linke 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnom facebookovom profile polície.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenka sa prihovorila kráľovi Karolovi: Ich krátky rozhovor obletel internet, naša krajina je hit. Takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac