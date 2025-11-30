Slovenka sa prihovorila kráľovi Karolovi: Ich krátky rozhovor obletel internet, naša krajina je hit. Takto jej odpovedal na otázku

Reprofoto: Facebook/This Is Slovakia

Nina Malovcová
Slovenská turistka sa v Londýne stretla s kráľom Karolom III., panovník ju prekvapil odpoveďou.

Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré zachytáva spontánny moment medzi slovenskou turistkou a britským panovníkom kráľom Karolom III. Stretnutie sa odohralo v známom londýnskom obchodnom dome, kde sa kráľ počas návštevy prihovoril skupine ľudí. Medzi nimi stála aj žena zo Slovenska, ktorej krátka reakcia panovníka vyvolala silnú odozvu na internete.

Ako je zrejmé z videa, ktoré na svojom facebookovom profile zverejnila aj stránka This Is Slovakia, turistka sa kráľovi predstavila jednoduchou vetou, v ktorej vysvetlila, odkiaľ pochádza a že v Londýne trávi len krátky čas. „Som zo Slovenska. Prišla som sem len na dva dni,“ povedala s úsmevom. Odpoveď britského panovníka ju však prekvapila viac, ako sama čakala. „Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ reagoval kráľ priateľsky a bez váhania.

Kamera zachytila len niekoľkosekundovú výmenu, no video si okamžite získalo pozornosť Slovákov. Mnohí v komentároch písali, že panovníkova odpoveď v nich vyvolala hrdosť a radosť. Pre samotnú ženu to bol zrejme jeden z najkrajších okamihov celého pobytu.

Prečo si kráľ Slovensko skutočne pamätá

Vzťah panovníka k našej krajine nie je náhodný. Ešte ako princ Charles za života kráľovnej Alžbety II. navštívil Slovensko, a to hneď dvakrát, a obidve návštevy boli významné. Prvýkrát pricestoval spolu s princeznou Dianou ešte v čase ČSFR, kde sa zúčastnil oficiálneho programu. Druhýkrát prišiel 1. novembra 2000 na dvojdňovú návštevu samostatnej Slovenskej republiky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nezabudnite sa pozrieť do schránky: Už o pár dní vám môže prísť dôležitý doklad. Platiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac