Slovenka sa prihovorila kráľovi Karolovi: Ich krátky rozhovor obletel internet, naša krajina je hit. Takto jej odpovedal na otázku

Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré zachytáva spontánny moment medzi slovenskou turistkou a britským panovníkom kráľom Karolom III. Stretnutie sa odohralo v známom londýnskom obchodnom dome, kde sa kráľ počas návštevy prihovoril skupine ľudí. Medzi nimi stála aj žena zo Slovenska, ktorej krátka reakcia panovníka vyvolala silnú odozvu na internete.
Ako je zrejmé z videa, ktoré na svojom facebookovom profile zverejnila aj stránka This Is Slovakia, turistka sa kráľovi predstavila jednoduchou vetou, v ktorej vysvetlila, odkiaľ pochádza a že v Londýne trávi len krátky čas. „Som zo Slovenska. Prišla som sem len na dva dni,“ povedala s úsmevom. Odpoveď britského panovníka ju však prekvapila viac, ako sama čakala. „Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ reagoval kráľ priateľsky a bez váhania.
Kamera zachytila len niekoľkosekundovú výmenu, no video si okamžite získalo pozornosť Slovákov. Mnohí v komentároch písali, že panovníkova odpoveď v nich vyvolala hrdosť a radosť. Pre samotnú ženu to bol zrejme jeden z najkrajších okamihov celého pobytu.
Prečo si kráľ Slovensko skutočne pamätá
Vzťah panovníka k našej krajine nie je náhodný. Ešte ako princ Charles za života kráľovnej Alžbety II. navštívil Slovensko, a to hneď dvakrát, a obidve návštevy boli významné. Prvýkrát pricestoval spolu s princeznou Dianou ešte v čase ČSFR, kde sa zúčastnil oficiálneho programu. Druhýkrát prišiel 1. novembra 2000 na dvojdňovú návštevu samostatnej Slovenskej republiky.
