Šepká sa aj o Biedronke: Na Slovensku zrejme vznikne nové obchodné centrum, pomôcť by mohlo celej lokalite. Takýto je zámer

Súčasný trend praje rozvoju rôznych nákupných centier či retailových parkov, ktorých návštevnosť sa každoročne zvyšuje a ľudia ich radi vyhľadávajú pre komplexnosť služieb. Kým niektoré regióny sú spomínanými komplexmi pokryté dostatočne, v iných častiach Slovenska výrazne absentujú. Na nové obchodné centrum sa teraz najnovšie zrejme môžu tešiť obyvatelia Oravy, informuje portál MY Orava.

Podľa verejne dostupného zámeru by malo ísť o nový polyfunkčný komplex, nachádzajúci sa v oravskej obci Zákamenné, s rozpočtom okolo 3,5 milióna eur. Projekt dostal názov Nižná Okálka a lokalizovaný bude v priemyselnej časti obce pri hlavnej ceste. Ide o spojnicu Oravy s Kysucami, pričom v spomínanej lokalite sa už v súčasnosti nachádza jedna polyfunkčná obchodná zóna.

„Nižná Okálka je naprojektovaná ako súbor budov v tvare U s predajnou plochou, obchodnými priestormi a administratívnou časťou. Súčasťou areálu je parkovisko pre viac ako sto áut, vrátane piatich stojísk pre nabíjanie elektromobilov,“ píše portál MY Orava na základe zverejneného zámeru. Projekt tiež počíta s množstvom zelene, záhonmi a drevinami. V popísanej podobe sa ho ale zrejme obyvatelia Zákamenného nedočkajú.

„Projekt je neaktuálny, vstúpili do toho finančné okolnosti,“ povedal konateľ firmy BAS Group Novoť Vladimír Bolek. Zo zverejnených informácií sa tak nedá jasne vyčítať, či sa napokon bude zámer realizovať, prípadne v akej podobe by sa mal realizovať. Dostupný plán počíta so začiatkom výstavby v novembri tohto roka a s dokončením koncom toho budúceho. Je nespochybniteľné, že ďalšia občianska vybavenosť a noví predajcovia by obci, ako aj celej lokalite, pomohli.

Špekuluje sa aj o Biedronke

Domáci už, pochopiteľne, začali aj so špekuláciami o tom, ktoré značky by mohli v Nižnej Okálke otvoriť. Azda najčastejšie sa skloňuje lacný poľský reťazec Biedronka, ktorý v tomto roku ohlásil expanziu na slovenský trh. Len nedávno sme vás informovali o tom, kde by mohol nový hráč na maloobchodnom trhu otvoriť svoje prvé prevádzky.

Ako uviedol portál Hospodárske noviny, podľa ich zistení by sa nové predajne Biedronky mali nachádzať prioritne v krajských mestách. Reťazec má mať vytypovaných minimálne osem lokalít. Jedna predajňa má byť podľa zistení portálu, celkom prekvapujúco, v Dunajskej Lužnej, teda neďaleko Bratislavy, avšak nie priamo v nej.