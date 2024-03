Zmiznú obľúbené značky z nákupných centier? Známy predajca definitívne skončil v konkurze, má obrovské dlhy

Pandémia covidu stelesňovala pre mnohých predajcov azda najťažšie obdobie, s akým sa počas podnikania stretli. Platí to aj o spoločnosti Denim, ktorá do slovenských nákupných centier priniesla známe značky. Podľa majiteľa práve spomínané obdobie bolo hlavným dôvodom jeho problémov, no s finančnými ťažkosťami sa skúšal popasovať. Ako informuje portál Index, neúspešne.

Dlhy na všetky strany

O problémoch skupiny Denim sme vás informovali ešte v závere minulého roka. Firma zastrešujúca predaj značiek ako Levis, Tommy Hilfiger, Diesel či G-Star sa dostala do problémov počas pandémie, čo vyústilo do zatvorenia viacerých kamenných predajní. „Momentálne optimalizujeme a zefektívňujeme fungovanie, zlepšujeme procesy a zrýchľujeme dodávanie cez naše eshopy,“ vyjadril sa vtedy majiteľ Denimu Ondrej Konečný.

Ako zo súčasných správ vyplýva, optimalizácia firme nepomohla a hroziaci konkurz sa napokon odvrátiť nepodarilo. Už v novembri sa v súvislosti s Denimom hovorilo o veľkých dlhoch. „Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že figuruje na zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (dlh 30-tisíc eur), Sociálnej poisťovne (takmer 105-tisíc eur) aj finančnej správy (4 800 eur). Ďalšie dlhy, napríklad v obchodných centrách, nie sú verejne známe,“ uviedol vtedy Index.

Okrem toho sa objavili informácie, podľa ktorých ministerstvo financií voči Denim Retail evidovalo aj inú pohľadávku vo výške 119 642 eur. Tá vyplynula z neplnenia podmienok úveru poskytnutého bankou. Ďalšie dlhy mala spoločnosť voči viacerým nákupným centrám, v ktorých prevádzkovala svoje predajne. Všetko vyústilo až ku konkurzu, ktorý súd vyhlásil 20. marca.

Definitívny koniec známych značiek?

Aj napriek uvedeným skutočnostiam zatiaľ definitívny koniec príbehu známych značiek pod správou skupiny Denim nenastal. Momentálne nie je jasné, akým spôsobom bude podnikanie tohto subjektu pokračovať, no ako ďalej informoval Index, majiteľ stihol v minulom roku založiť dve ďalšie firmy.

„Či tieto firmy budú pokračovať v podnikaní s módnymi značkami ďalej, je otázne. Majiteľ firiem Ondrej Konečný na otázky INDEXU neodpovedal. Už aj nové firmy Denim omnichannel a Denim však figurujú na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne,“ uzatvára portál.