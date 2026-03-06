Seniorka zamkla útočníka v špajzi. Vyslobodiť ho musela polícia, následne bol vzatý do väzby

Mladý muž kradol v dome v Nováčanoch (okres Košice-okolie), duchaprítomná seniorka ho zamkla v špajzi.
O kurióznom prípade, ktorý sa stal v stredu 4. marca vo večerných hodinách, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Buchot zo špajze
Priblížila, že 74-ročná seniorka sa krátko po 18:00 vracala domov z kostola a už pri príchode si všimla, že niečo nie je v poriadku.
„Keď vošla na dvor a následne do domu, zistila, že otvorené sú aj dvere vedúce do skladu. Po vstupe do chodby zrazu začula buchot vychádzajúci zo špajze. Keď sa priblížila k dverám, uvidela ukrývajúcu sa postavu. Bez zaváhania využila moment prekvapenia – dvere zvonku zamkla a neželaného návštevníka v špajzi uväznila,” opísala Illésová.
Útočníka vyslobodila polícia
Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá zo špajze „vyslobodila” 23-ročného muža z obce Nováčany.
„Podozrivý bol policajtmi na mieste obmedzený na osobnej slobode a následne umiestnený do cely policajného zaistenia. Pri dychovej skúške na alkohol mu policajti namerali 0,71 promile. Policajti začali trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody,” uzavrela krajská policajná hovorkyňa.
