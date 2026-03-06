Seniorka zamkla útočníka v špajzi. Vyslobodiť ho musela polícia, následne bol vzatý do väzby

Reprofoto: Polícia SR - Košický kraj

Martin Cucík
SITA
Duchaprítomná seniorka si s útočníkom poradila sama.

Mladý muž kradol v dome v Nováčanoch (okres Košice-okolie), duchaprítomná seniorka ho zamkla v špajzi.

O kurióznom prípade, ktorý sa stal v stredu 4. marca vo večerných hodinách, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Buchot zo špajze

Priblížila, že 74-ročná seniorka sa krátko po 18:00 vracala domov z kostola a už pri príchode si všimla, že niečo nie je v poriadku.

Keď vošla na dvor a následne do domu, zistila, že otvorené sú aj dvere vedúce do skladu. Po vstupe do chodby zrazu začula buchot vychádzajúci zo špajze. Keď sa priblížila k dverám, uvidela ukrývajúcu sa postavu. Bez zaváhania využila moment prekvapenia – dvere zvonku zamkla a neželaného návštevníka v špajzi uväznila,” opísala Illésová.

Útočníka vyslobodila polícia

Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá zo špajze „vyslobodila” 23-ročného muža z obce Nováčany.

Podozrivý bol policajtmi na mieste obmedzený na osobnej slobode a následne umiestnený do cely policajného zaistenia. Pri dychovej skúške na alkohol mu policajti namerali 0,71 promile. Policajti začali trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody,” uzavrela krajská policajná hovorkyňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brusel je pri pohľade na slovenské financie zhrozený: V niektorých ukazovateľoch patríme medzi najhorších v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac