Sem do Chorvátska ani za nič: Slováci priznali, ktorým miestam pri Jadrane by ste mali vyhnúť, varujú pred jednou vecou

Len teraz sme sa rozlúčili so starým rokom a už je tu čas plánovania letnej dovolenky. Vyzerá to tak, že Chorvátsko bude tradične vyhľadávanou destináciou. Potvrdila nám to aj Slovenka, ktorá žije pri Jadrane už vyše 15 rokov a prenajíma tu apartmány. Prezradila, že na letnú sezónu je už 60 % z nich fuč. Ak ale rozmýšľate, ktorý kút Chorvátska navštíviť, možno vám s výberom pomôžeme.

Slováci priznali, akým miestam by ste sa podľa ich skúseností mali v Chorvátsku vyhnúť. A spomenuli medzi nimi aj populárne miesta.

Sú preplnené ľuďmi

„Osobne sa vyhýbam väčším letoviskám. Uprednostňujem menšie dedinky, menšie apartmánové domy, pláže, kde nie je veľa ľudí,“ stojí v jednej z reakcií pod príspevkom na internetovom fóre.

„Vodice — hlava na hlave. Makarská je nič oproti tomu,“ doplnil ďalší komentujúci. Tieto letoviská boli spomenuté viackrát. Niekto iný pri Vodiciach a Makarskej zopakoval, že je to tam poriadne preplnené.

Odporúča menšie dedinky

„Páčilo sa nám v Primoštene, Biograde alebo v Poreči. Kritériá sme mali — prírodný tieň na pláži, promenáda, možnosť večerných prechádzok, stánky, reštaurácie a viac väčších obchodov s potravinami. Ak máte radi pokoj, hľadajte skôr menšie dedinky. Nám sa páčilo aj v Pirovaci alebo v Premanture“ pridal komentujúci tipy na menej známe miesta v Chorvátsku.

„Vyhla by som sa Zadaru a Dubrovníku. Kvôli splaškom v mori,“ pridala úprimné odporúčanie ďalšia Slovenka.

Najdiskutovanejším sa stal ostrov Vir a vyzerá to tak, že kým niektorí naň nedajú dopustiť, ďalší by sa sem už nevrátili. Pre niekoho bude možno nepopulárny aj názor inej Slovenky, ktorej sa nepáčila preslávená pláž Zlatni Rat na ostrove Brač, ktorá z vtáčej perspektívy vyzerá priam ako vystrihnutá z katalógu cestovných kancelárií.

V niektorých komentároch sa objavili aj reakcie na ceny v Chorvátsku, no v pozitívnom svetle a Slováci priznali, že im obľúbená destinácia pri Jadrane nepríde predražené, ako sa občas v médiách hovorí. No je to už na každého uvážení.