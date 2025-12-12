Šéf SIS sa dnes zrejme nepoteší: Za jeho okamžité odstúpenie z funkcie sú tri štvrtiny občanov

Až tri štvrtiny občanov podporujú okamžité odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala v dňoch 10. – 14. novembra.
Spolu 1000 respondentov odpovedalo na škále určite áno, áno, nie a určite nie na otázku: “Mal by riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar okamžite odstúpiť po jeho dopravnej nehode, resp. nejasnému majetkovému priznaniu?“.
Kladnú odpoveď vyjadrilo až 76,4 % občanov. Omnoho rozhodnejší názor mali muži, z ktorých až 53,9 % odpovedalo určite áno, u žien to bolo 40,5 %. Výrazné rozdiely sú aj v rôznych vekových kategóriách, kde až 9 z 10 respondentov a respondentiek vo veku do 39 rokov zaujali kritický postoj, zatiaľ čo v kategórií 60+ je pomer len šesť zo štyroch v neprospech riaditeľa SIS.
Aj voliči Hlasu
„Podľa očakávaní je mimoriadne kritická najmä skupina respondentov a respondentiek s vysokoškolským vzdelaním a najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji,“ upresnil hlavný analytik SCIO Martin Klus. „Naopak, v Nitrianskom kraji, kde k predmetnej nehode došlo, má riaditeľ SIS viac ako štvrtinovú podporu populácie,“ doplnil Šimon Žďárský, v spolupráci s ktorým sa prieskum realizoval.
Podľa neho je zaujímavá aj skutočnosť, že na svojej strane má Pavol Gašpar takmer 70 % voličov strany Smer-SD, avšak len menej ako polovicu podporovateľov koaličného Hlas-SD. „Napriek tomu sme zatiaľ nezaregistrovali, že by sa táto otázka stala predmetom vnútrokoaličného napätia, na rozdiel od iných tém, ktoré koaličných voličov paradoxne polarizujú podstatne menej,“ uzavrel Žďárský.
Nahlásiť chybu v článku