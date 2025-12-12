Šéf SIS sa dnes zrejme nepoteší: Za jeho okamžité odstúpenie z funkcie sú tri štvrtiny občanov

Lucia Mužlová
SITA
Už mesiace spoločnosťou rezonuje kauza jeho dopravnej nehody.

Až tri štvrtiny občanov podporujú okamžité odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala v dňoch 10. – 14. novembra.

Spolu 1000 respondentov odpovedalo na škále určite áno, áno, nie a určite nie na otázku: “Mal by riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar okamžite odstúpiť po jeho dopravnej nehode, resp. nejasnému majetkovému priznaniu?“.

Kladnú odpoveď vyjadrilo až 76,4 % občanov. Omnoho rozhodnejší názor mali muži, z ktorých až 53,9 % odpovedalo určite áno, u žien to bolo 40,5 %. Výrazné rozdiely sú aj v rôznych vekových kategóriách, kde až 9 z 10 respondentov a respondentiek vo veku do 39 rokov zaujali kritický postoj, zatiaľ čo v kategórií 60+ je pomer len šesť zo štyroch v neprospech riaditeľa SIS.

Aj voliči Hlasu

„Podľa očakávaní je mimoriadne kritická najmä skupina respondentov a respondentiek s vysokoškolským vzdelaním a najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji,“ upresnil hlavný analytik SCIO Martin Klus. „Naopak, v Nitrianskom kraji, kde k predmetnej nehode došlo, má riaditeľ SIS viac ako štvrtinovú podporu populácie,“ doplnil Šimon Žďárský, v spolupráci s ktorým sa prieskum realizoval.

Podľa neho je zaujímavá aj skutočnosť, že na svojej strane má Pavol Gašpar takmer 70 % voličov strany Smer-SD, avšak len menej ako polovicu podporovateľov koaličného Hlas-SD. „Napriek tomu sme zatiaľ nezaregistrovali, že by sa táto otázka stala predmetom vnútrokoaličného napätia, na rozdiel od iných tém, ktoré koaličných voličov paradoxne polarizujú podstatne menej,“ uzavrel Žďárský.

