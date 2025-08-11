Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko: Zrušiť tender na záchranky vraj nestačí

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí. Ide len o jeden z krokov, ktoré by mal minister urobiť. Ďalším je jeho odchod z postu ministra. Informovali o tom na pondelkových tlačových konferenciách.

Chcú, aby Fico Šaška odvolal

SaS vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby Šaška odvolal. „Nemá tam absolútne čo robiť. Nikto za ním nestojí, nikto ho neobhajuje okrem predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Keď sa to bude vyšetrovať, nech sa páči, nech pán predseda ide na políciu, nech to vysvetľuje – tieto prepojenia, nech sa postaví za Kamila Šaška,“ podotkol predseda SaS Branislav Gröhling.

Zástupca hnutia Slovensko Michal Šipoš zopakoval, že pri tendri na záchranky ide o špinavý kšeft. Šaško podľa neho potreboval získať čas, aby sa dohodol s Ficom a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom. „Aby sa dohodol so sponzormi týchto dvoch strán a našli cestu, ako si rozdelia judášske groše. My ho preto vyzývame dnes, keďže je piaty deň na Slovensku, a stále sa len vyhovára, že je vyrušený, a stále nevie, ako to skončilo, a on si počká a uvidí, zahmlieva a získava čas. Preto sme sa dnes rozhodli, že ho vyzývame, aby sa zbalil, zbalil si všetky svoje veci a odišiel kade ľahšie, najlepšie do politického dôchodku,“ uviedol Šipoš.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Sú pripravení zvolať protest

Predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) zopakovali, že tender na záchranky je netransparentný a musí byť zrušený. To však podľa nich nestačí a trvajú na tom, aby Šaško podal demisiu. „Ak by si náhodou pán minister Šaško myslel, že toto nejako ustojí, že tender bude pokračovať, tak my sme pripravení v tom momente zvolať protest tu, v Bratislave, aby ľudia prišli vyjadriť svoj nesúhlas so spôsobom, akým sa nakladá s peniazmi v našom zdravotníctve,“ pripomenul na pondelkovej tlačovej besede predseda PS Michal Šimečka.

Opozičné strany tender kritizovali aj v minulosti. V piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.), predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zvolal na tento deň mimoriadnu schôdzu. Šaško deklaroval, že ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky ohlási v pondelok. Zdôraznil, že nedopustí škandály či „kšefty“.

