SaS predstavila návrh na riešenie „horalkových krádeží“. Podľa rezortu spravodlivosti naň reaguje, že je postavený na hlavu

Exkurzie do väzníc za malé krádeže, ktoré navrhuje strana Sloboda a Solidarita (SaS), sú podľa rezortu spravodlivosti postavené na hlavu.
Ministerstvo sa pýta, aký presne účel by sa tým mal dosiahnuť. „To chceme sudcom prikázať aby posielali ľudí na takéto exkurzie na štyri dni? Lebo s odsúdenými je potrebné systematicky pracovať, usilovať sa o prevýchovu a nie výlety do väzníc. A má to byť riešenie len na tzv. horalkové krádeže?,“ pýta sa ministerstvo, ktoré návrh SaS považuje za nezmyselný.
Rezort spravodlivosti podotkol, že sudca má aj dnes možnosť uložiť krátkodobý trest, v dňoch aj týždňoch. „Trestná sadzba pri trestnom čine krádeže je v rozmedzí od nula do dvoch rokov,“ spresnilo ministerstvo a pripomenulo, že samotná exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) hlasovala v máji 2023 za zrušenie takzvaného horalkového paragrafu, ktorý riešil recidívu.
„Ak SaS dnes kritizuje zrušenie spomínaného paragrafu a rast drobnej kriminality, ktorý SaS podporuje šírením kampane kradnúť sa oplatí, potom je celkom určite čas zamyslieť sa v SaS nad zmenou „odborného“ programu,“ vyhlásilo ministerstvo spravodlivosti.
Rezort upozornil, že z riešenia drobnej kriminality by sa nemal stať kabaret. „Problematika horalkových krádeží nie je len problémom trestného práva, ale najmä sociálnej situácie, preto je potrebné komplexné riešenie, nielen nové nezmyselné sankcie a tresty,“ uzavrelo ministerstvo s tým, že témou drobnej kriminality sa zaoberá a v krátkej dobe predstaví návrh riešení.
Vrátenie zákona do predošlej podoby a exkurzie do väzníc
SaS dnes predstavila návrh na zastavenie krádeží. Strana predstavila dva návrhy. Jeden je dočasný a druhý by podľa strany fungoval dlhodobo. Prvý návrh je opätovne vrátiť takzvaný horalkový trestný čin do Trestného zákona.
„Áno, musíme urobiť krok späť,“ vyhlásila Kolíková s tým, že aj napriek tomu, že sa nejaví ako správne za tri drobné krádeže poslať páchateľa do väzenia, nateraz je to podľa SaS jediné vhodné a účinne riešenie.
Do budúcna však SaS navrhuje riešenie, ktoré podľa slov Kolíkovej môže byť realitou do pol roka. „Navrhujeme, aby sa človek pri druhej krádeži išiel pozrieť, aké je to za múrmi väznice. Aby tam išiel a bol tam niekoľko hodín. Navrhujeme tak zaviesť nový trest. Je to trest prevýchovy za mrežami. Znamená to, že človek bude odsúdený na trest prevýchovy niekoľkých hodín. Navrhujeme od 100 hodín do približne 300 hodín takéhoto výcviku, ktorý bude musieť páchateľ absolvovať za bránami väzníc,“ vysvetlila Kolíková s tým, že ide o tresty, ktoré sa ukázali ako účinné aj v zahraničí.
