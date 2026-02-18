SaS Ficovi pripomenula, že tadiaľto cesta nevedie: Sankcie EÚ zakazujú dovoz ruskej ropy po mori

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Sankcie EÚ dovoz ruskej ropy po mori zakazujú.

Maďarský premiér Viktor Orbán neuspel s požiadavkou, aby Chorvátsko cez ropovod Adria prepravovalo pre rafinérie spoločnosti MOL ruskú ropu. Sankcie EÚ totiž dovoz ruskej ropy po mori zakazujú. Ani pre Slovensko tadiaľ cesta nevedie, upozornil v stredu poslanec opozičnej strany SaS Karol Galek. Reagoval tak na situáciu po prerušení dodávok ropy na Slovensko poškodeným ropovodom Družba.

„Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar nám verejne ponúkol riešenie. Povedal jasne. Sme pripravení podať pomocnú ruku Maďarsku a Slovensku, avšak zdôraznil, že všetko musí prebehnúť v súlade s pravidlami Európskej komisie,“ uviedol Galek. „Riešením nie je hľadať právne kľučky, ale prijať chorvátsku ponuku a okamžite zazmluvniť tankery s ropou z iných zdrojov,“ zdôraznil poslanec.

Foto: SITA/AP

Uvoľnili rezervy pre Slovnaft

Ponuka Záhrebu znamená prepravu neruskej ropy cez ropovod Adria, ktorý má kapacitu 14,3 milióna ton. Bratislavský Slovnaft potrebuje na zabezpečenie základnej výroby aspoň polovicu tohto množstva, zároveň je na Adriu napojená aj maďarská rafinéria MOL.
Vláda sa však podľa SaS spolu s Maďarskom snaží pretlačiť cez Jadranské more ruskú ropu, čo naráža na odpor a pravidlá EÚ.

Vláda na stredajšom rokovaní schválila uvoľnenie štátnych ropných rezerv pre bratislavskú rafinériu do množstva 250 000 ton. Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády upozornil, že zásobovanie Slovnaftu cez Adriu je síce možné, no zatiaľ nebola odskúšaná plná kapacita ropovodu a zároveň je však táto preprava na tonu a 100 kilometrov päťkrát drahšia ako cez ropovod Družba.

Drahšia je aj alternatívna ropa, ktorú by rafinéria na svetových trhoch nakupovala, keďže ruská ropa sa v súčasnosti predáva s výraznou zľavou v porovnaní s ropou Brent.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda Slovákom nepovedala o prerušení dodávok ropy: Fico tvrdí, že nechceli šíriť paniku. Situácia v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac